В Україні з'являться альтернативні дитячі садки: як вони діятимуть

Заступниця міністра освіти і науки України повідомила, що в Україні уже з’явився перший мобільний садок

У Законі «Про дошкільну освіту» передбачено запровадити альтернативні типи закладів дошкільної освіти. Документ набере чинності з 7 липня 2025 року. Про це в інтерв'ю ZN.ua розповіла Євгенія Смірнова, заступниця міністра освіти і науки України.

«У законі містяться лише ідеї, а як саме їх буде реалізовано в деталях, – визначать робочі групи, які вже зараз розпочинають роботу. Однак варто зазначити, що ідея альтернативних закладів дошкільної освіти виникла не спонтанно – такі заклади вже давно й успішно працюють у різних країнах», – зауважила Євгенія Смірнова.

Заступниця міністра додала, що МОН планує ввести різні типи дитсадків, щоб мати розуміння, яка модель є найбільш ефективною і вдалою.

Які альтернативні дитсадки пропонують у МОН:

Мобільний дитячий садок – це автобус або інший транспортний засіб, обладнаний усіма необхідними матеріалами для роботи з дітьми. Він приїздить за графіком до різних населених пунктів, зупиняється там, де є укриття. Батьки знають його розклад і приводять дітей на заняття. За словами заступниці міністра, це може бути гарним рішенням для тих областей, де багато зруйнованих закладів. В Україні уже з’явився перший мобільний садок – від фінського уряду. Він працюватиме в Херсонській області.

Спеціальний дитячий садок для дітей із особливими освітніми потребами – тип організації освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти дітьми віком від двох до семи або восьми років із особливими освітніми потребами, зумовленими фізичними, психічними, інтелектуальними та / або сенсорними порушеннями, розладами поведінки.

Сімейний (родинний) садок – це дошкільний заклад, розташований у приватному просторі – будинку чи квартирі, адаптованому для надання освітніх послуг. У них невеликі групи дітей виховуються в домашній атмосфері кількома вихователями, котрі мають відповідні ліцензії. Це рішення для тих громад, яким важко утримувати класичний садок – опалювати його, мати великий штат працівників за малої кількості дітей.

Мінісадок до п’яти дітей. Ідея цілком подібна до родинного садка.

Центр педагогічного партнерства – ці заклади дошкільної освіти допомагатимуть батькам у вихованні дітей, які не відвідують садка. Освітній процес тут відбуватиметься за обов’язкової участі батьків або одного з них.

Центри розвитку дитини забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми (зокрема й тими, хто здобуває її в дитсадках або в сім’ї), за окремими програмами. Центри можуть також надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги.

Дошкільний осередок – це садочок для невеликої групи дітей, який відкривають при установі – бібліотеці, міністерстві чи навіть бізнес-організації. Перевага осередків у тому, що для них не потрібна окрема велика будівля, якщо в громаді мало дітей. А роботодавці можуть відкривати дошкільні осередки, аби залучити на роботу мам і тат дітей.

«Я вам відкрию секрет: ми в Міністерстві освіти і науки з кінця наступного місяця також відкриваємо дошкільний осередок. Він працюватиме для дітей співробітників у приміщенні міністерства. Тобто в нас тут з’являться діти, з ними працюватимуть вихователі», – сказала Євгенія Смірнова.