Голодують, копають могили. Стало відомо, який наразі стан дітей з реабілітаційного центру на Львівщині

Лубінець розповів, яка наразі ситуація у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині

Лубінець: Ми очікуємо термінової релокації дітей з метою унеможливлення тиску на них та насильства

У дитячому навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області, спостерігається педагогічна занедбаність дітей. Навіть після виявлення порушень, вихованці скаржаться на якість харчування. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Після виявлення порушень у закладі, діти продовжують скаржитись на якість харчування, те, що їм не вистачає їжі. Також один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх, що в такому віці може спричинити важкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці», – йдеться у заяві.

За словами Лубінця, наразі у закладі продовжують перебувати діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають в складних життєвих обставинах.

«Саме тому ми очікуємо термінової релокації дітей з метою унеможливлення тиску на них та насильства, возз'єднання рідних братів і сестер», – сказав омбудсмен.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Згодом очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що на час проведення перевірки від роботи відсторонили керівника навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області, якого вихованці звинуватили в насильстві.