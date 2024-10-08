Які скарги найчастіше кияни повідомляли на телефон довіри у вересні: статистика

У порівнянні з попереднім місяцем, виросли показники психологічного та економічного насильства на 4%

У вересні понад 40% дзвінків на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству стосувалися домашнього насильства. Загалом же протягом вересня надійшло понад 1 400 звернень. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

«40% дзвінків – це дуже велика цифра. І за нею стоїть понад 600 людей, які потребували допомоги і отримали її завдяки розбудованій системі запобігання та протидії домашньому насильству. Окрім того, у притулках для постраждалих перебували 14 людей, із них 8 дітей. А в кімнатах кризового реагування – 32 людини, з них 15 жінок, один чоловік та 16 дітей», – повідомила Хонда.

За її словами, мобільні бригади за вересень надали 459 консультацій щодо домашнього насильства. У порівнянні з попереднім місяцем, виросли показники психологічного та економічного насильства на 4%, а показник фізичного насильства знизився на 3%.

«Ми продовжуємо працювати над тим, щоб кожен, хто зазнав насильства, зміг отримати необхідну допомогу та захист. Також ми прагнемо підвищувати обізнаність серед молоді про те, що будь-яке насильство – це порушення прав людини, і його не можна толерувати в жодному разі. Саме тому ми впроваджуємо нові програми профілактики домашнього насильства в столичних школах і гімназіях», – наголосила Хонда.

Міська служба телефону довіри працює абсолютно конфіденційно, безоплатно та цілодобово за номерами:

15-00 (зі стаціонарного);

(044) 272-15-00 (із мобільного).

Також можна отримати очну психологічну підтримку та юридичну допомогу в Денному центрі соціально-психологічної допомоги за адресою: вул. Райдужна, 6-А.

Раніше начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу генерального прокурора Ірина Шурхно повідомила, що кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком. За її словами, на сьогодні зареєстровано 8185 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, постраждало понад п’ять тисяч людей, серед яких більшість – жінки і діти.