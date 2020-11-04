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    За жовтень «герої парковки» сплатили до бюджету Києва понад 2 млн грн штрафів

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    Автомобілі порушників паркування евакуюють на штрафмайданчики - За жовтень «герої парковки» сплатили до бюджету Києва понад 2 млн грн штрафів
    Автомобілі порушників паркування евакуюють на штрафмайданчики

    У жовтні з вулиць Києва було евакуйовано 7 тис. автомобілів порушників правил паркування

    За жовтень 2020 року столична Інспекція з паркування винесла 7,877 тис. постанов за порушення правил зупинки, стоянки та паркування. Було евакуйовано 7,093 тис. автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    До бюджету Києва від сплати штрафів у жовтні надійшло 2,127 млн грн.

    Найчастіше водії-порушники лишають автомобілі на:

    • пішохідних переходах,
    • велосмугах,
    • на смугах громадського транспорту,
    • на виїздах з прилеглих територій,
    • перехрестях та зупинках громадського транспорту.

    Водіїв закликають паркувати свої авто лише на спеціально відведених для цього майданчиках. Їх перелік та карту можна знайти за посиланням https://parkservis.kiev.ua/services

    Як повідомлялося, 20 жовтня пікетувальники заблокували виїзд зі штрафмайданчика на вул. Набережно-Луговій, 4 та підпалили димові шашки. Через дії пакетувальників роботу пункту видачі паралізовано. Видача автомобілів зі штрафмайданчика не здійснюється.

    Протягом липня-вересня у Києві евакуювали 17,872 тис. автомобілів порушників. До міського бюджету протягом ІІІ кварталу 2020 року надійшло більше 5 млн грн.

    Київ штраф автомобіль інспекція парковка
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