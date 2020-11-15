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    На Одещині зіткнулися мікроавтобуси: є загиблі, багато постраждалих

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    Поліцейські встановлюють обставини ДТП на Одещині - На Одещині зіткнулися мікроавтобуси: є загиблі, багато постраждалих
    Поліцейські встановлюють обставини ДТП на Одещині

    Внаслідок ДТП загинуло дві людини

    На автомобільній трасі Одеса – Рені вранці у неділю, 15 листопада, у результаті зіткнення двох мікроавтобусів одна людина загинула на місці події, ще п’ятьох доставили у районну лікарню, де від отриманих травм помер ще один з постраждалих. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

    «Сьогодні, приблизно о 5:30, автомобіль Mercedes Sprinter, який рухався з Білгорода-Дністровського у напрямку села Старокозаче, за попередньою інформацією, не надав переваги у русі та зіткнувся з автомобілем Toyota Hiace під керуванням 23-річного водія. Внаслідок аварії пасажир Toyota помер миттєво. Інших постраждалих – двох водіїв та трьох пасажирів транспортних засобів доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, від отриманих ушкоджень в реанімації померла ще одна людина», – повідомили у поліції.

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    На Одещині зіткнулися мікроавтобуси: є загиблі, багато постраждалих
    На Одещині зіткнулися мікроавтобуси: є загиблі, багато постраждалих

    Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, 13 листопада на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в’їхав в кіоск.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 13 листопада, на Броварському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованими. Водій автомобіля не впорався з керуванням.

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    Теги: ДТП Одеса водій автомобіль
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