  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві знайдено закривавлене і зв’язане тіло жінки

    • Розсилка
    Трагедія сталася&nbsp;на вулиці Чистяківській, 7&nbsp; - У Києві знайдено закривавлене і зв’язане тіло жінки
    Трагедія сталася на вулиці Чистяківській, 7 
    Фото: Інформатор

    Тіло знаходилося на балконі квартири

    У четвер, 18 липня, на вулиці Чистяківській, 7 у Святошинському районі Києва знайшли закривавлену жінку.

    Тіло знаходилося на балконі однієї з квартир.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 8:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За інформацією правоохоронців, жінка прийшла до своєї подруги в квартиру. На балконі вона знайшла закривавлене тіло господині житла і викликала медиків.

    Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

    У жінки були зв'язані руки, а поруч лежав поламаний табурет.

    Для з'ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу та кінологів. Деталі події встановлюються.

    Читайте також
    Національна поліція України трагедія Київ кримінал вбивство смерть кияни жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ