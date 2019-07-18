У Києві знайдено закривавлене і зв’язане тіло жінки



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Трагедія сталася на вулиці Чистяківській, 7 Фото: Інформатор

Тіло знаходилося на балконі квартири

У четвер, 18 липня, на вулиці Чистяківській, 7 у Святошинському районі Києва знайшли закривавлену жінку.

Тіло знаходилося на балконі однієї з квартир.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 8:40. Про це повідомляє Інформатор.

За інформацією правоохоронців, жінка прийшла до своєї подруги в квартиру. На балконі вона знайшла закривавлене тіло господині житла і викликала медиків.

Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

У жінки були зв'язані руки, а поруч лежав поламаний табурет.

Для з'ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу та кінологів. Деталі події встановлюються.