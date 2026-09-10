У Голосіївському районі дрон впав на територію АЗС, є постраждалі (оновлено)

Пожежу та загоряння одного автомобіля оперативно ліквідували

Екстрені служби продовжують працювати на місці події

Під час чергової повітряної тривоги вранці 10 вересня російські окупанти атакували Київ безпілотниками. У Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА на територію автозаправної станції. Про наслідки атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком»

«У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння одного автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу», – написав мер.

Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці події.

Оновлено об 11:42

«Четверо постраждалих внаслідок падіння БпЛА на АЗС у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували», – повідомив мер столиці.

Раніше мер Києва повідомляв, що у Голосіївському районі столиці внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Також у Голосіївському районі Києва внаслідок російського удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.