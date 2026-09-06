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Ракети, дрони чи масована атака: у Києві тривогу оголошуватимуть по-новому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ракети, дрони чи масована атака: у Києві тривогу оголошуватимуть по-новому
Жовтий рівень тривоги означатиме дронову небезпеку, а червоний рівень – ракетну
фото з відкритих джерел

Система оповіщення впроваджена в усіх районах столиці, окрім Печерського

Із 6:00 години 6 вересня 2026 року, за рішенням Уряду, в Києві запроваджено диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Відтепер мешканці міста можуть отримувати такі повідомлення:

  • Жовтий рівень: «Дронова небезпека».
  • Червоний рівень: «Масована дронова загроза»; «Ракетна загроза»; «Ракетно-дронова загроза».
  • «Відбій» – загрози та небезпеки відсутні.

Кожне нове повідомлення показує актуальний на цей момент вид і рівень загрози. Якщо вид загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє.

Окремий «Відбій» між різними видами загроз не оголошується.

Наприклад, якщо після повідомлення «Дронова небезпека» надходить повідомлення «Ракетна загроза», це означає, що актуальною є вже ракетна загроза.

Повідомлення «Відбій» означає, що на цей момент для міста не зафіксовано жодної з перелічених повітряних загроз.

Наразі система диференційованого оповіщення впроваджена в усіх районах Києва, окрім Печерського.

У Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково. Це пов’язано з тим, що на окремих територіях диференціація за видами загроз наразі технічно неможлива. Тому порядок звукового оповіщення там залишається без змін: у разі виникнення будь-якої повітряної небезпеки або загрози подається звичайний сигнал сирени без окремої диференціації за видом загрози та без звукового сигналу «Відбій».

Як відомо, з вересня Кабінет міністрів змінив правила роботи під час повітряних тривог, запровадивши розподіл сигналів за рівнем небезпеки. Жовтий рівень діятиме під час атак дронів – бізнес зможе продовжувати роботу за умови доступу працівників і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару – у такому разі роботу підприємств мають зупиняти, а людям слід переходити до укриттів. Уряд також рекомендував забезпечити повноцінну роботу київського метро за жовтого рівня небезпеки.

Раніше «Главком» повідомляв про деталі нових рівнів повітряної тривоги – жовтого та червоного.

Нагадаємо, Повітряні сили розповідали, що Росія змінила тактику ударів по Києву, дедалі частіше комбінуючи атаки дронів і ракет, що ускладнює протиповітряну оборону столиці.

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Теги: тривога правила небезпека бізнес Київ

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