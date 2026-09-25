Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 26-27 вересня

Залишаються останні два дні роботи виставки результатів цьогорічного фотоконкурсу World Press Photo у Довженко-Центрі

Останній вікенд вересня у столиці буде насичений культурологічними та мистецькими подіями на будь-який смак. Кияни та гості міста зможуть дослідити анатомію у масштабному інтерактивному просторі «Тіло людини», відвідати виставку робіт наймолодшої шістдесятниці Аліси Забой чи встигнути на фінал фотоконкурсу World Press Photo 2026. А на поціновувачів театру чекають вистави, зокрема, провокаційний «Кортес» про осмислення колоніального минулого та зіркова комедія за мотивами класики «Він, вона і Котляревський».

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 26-27 вересня.

Зміст

Концерти

Ретро-дискотека «Ітс май лайф»

26 вересня у столичній локації Feels Garden пройде танцювальний вечір «Ітс май лайф». Організатори запрошують зануритися в атмосферу хітів 80-00-х років та відриватися під улюблені треки минулих десятиліть.

Формат заходу передбачає класичну дискотеку з яскравими дрескодами, танцполом та відпочинком у колі друзів.

Коли: 26 вересня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Міша Крупін та гурт «Корупція»

У столиці відбудеться виступ Міші Крупіна та гурту «Корупція». Артист, виконає як улюблені хіти, так і нові композиції. Музиканти обіцяють вечір живого звуку та емоцій, які пробирають до мурах – від легкої іронії до глибокої лірики.

Захід матиме благодійну мету: виступ відбудеться на підтримку 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд».

Коли: 27 вересня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Виставки

Виставка «Тіло людини»

«Тіло Людини» – це подорож усередину людського організму через десятки інтерактивних зон, реалістичні анатомічні моделі, мультимедійні інсталяції та технології майбутнього.

На площі понад 5 тис. кв. м ви зможете дослідити роботу серця, мозку, легенів, органів чуття, нервової та ендокринної систем, побачити людське тіло в масштабі, який неможливо відчути в підручнику чи на екрані.

На Вас чекають:

понад 19 тематичних зон людського організму

гігантські анатомічні експонати та моделі органів

інтерактивні експерименти та наукові демонстрації

VR та мультимедійні інсталяції

AI-аватари та цифрові помічники

медичні симулятори та практичні активності

лекторій з лікарями та науковцями

фотозони та унікальний контент для соціальних мереж

Коли: щодня з 10:00 до 20:00. Останній вхід – о 19:00.

Місце проведення: Інтерактивний простір, Львівська площа, 8А.

Виставка Владислава Шершевського «Свіже»

Виставковий проєкт «Свіже» занурює в художній світ Владислава Шерешевського, що сповнений різних, часто протилежних емоційних станів. У його творах співіснують гумор і трагізм, гротеск і лірика, радість життя й усвідомлення крихкості людини. Художник не розділяє сюжети на «високі» та «буденні» й уникає «правильних» інтонацій.

«Це свіже», – каже Шерешевський про нові роботи, створені за останні роки. А себе називає вправним пекарем, який «готує» кулінарні натюрморти, наповнені декількома шарами сенсів.

У Національному музеї «Київська картинна галерея» представлені пейзажі, натюрморти, портрети, рефлексії війни, що перетинаються та поєднуються в найнеочікуваніших варіаціях.

У дусі митців попарту художник позичає стилістику Ван Гога та зображає активними учасниками теперішності відомих історичних персон – Іллю Рєпіна, Івана Франка, Сергія Параджанова, Альберта Ейнштейна.

Коли: до 25 жовтня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Фотовиставка World Press Photo 2026 у Довженко-Центрі

Виставка результатів цьогорічного фотоконкурсу World Press Photo відкрита у Довженко-Центрі. В експозиції переможні роботи, відібрані незалежним журі. Це важливі зразки фотожурналістики та документальної фотографії минулого року з різних куточків світу.

«Це можливість для наших глядачів дізнатись актуальні історії з різних континентів та побачити якісні приклади фотожурналістики», – зазначають організатори.

Коли: до 27 вересня.

Місце проведення: Національний центр Олександра Довженка, вул. Васильківська, 1.

Виставка «Аліса Забой. Наймолодша шістдесятниця»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт, присвячений творчості скульпторки Аліси Забой – мисткині з кола українських шістдесятників, яка у 1968 році підписала «Лист 139-ти» на захист політичних в’язнів і зазнала 20-річної заборони на експонування своїх робіт.

В експозиції представлено 16 бронзових скульптур, серед яких присвята Аллі Горській «Пієта – ХХ ст.» (яку після виставки передадуть у дарунок музею), життєствердна робота «Зáспів» (демонструється вперше) та серія пластичних робіт «Марія». Експозицію доповнює слайд-шоу з архівних світлин про експедиції шістдесятників та діяльність хору «Гомін».

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Музичні та літературні вечори

«Пори року» Вівальді при свічках

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» виконає шедеври Антоніо Вівальді при свічках в атмосферному акустичному залі Кірхи Святої Катерини. На гостей чекає вечір класичної музики.

У програмі вечора – легендарний цикл «Пори року», «Сільський концерт», а також Концерт ре мінор для двох скрипок із циклу L’estro armonico.

Коли: 26 вересня, 19:00.

Місце проведення: Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22.

Театри

Вистава «Ще трохи – й всі будуть щасливими»

Це музична подія, де в живому виконанні акторів театру звучатимуть пісні сучасних українських гуртів і класика естради ХХ століття в авторському аранжуванні Іллі Чопорова і Маргарити Гури. Атмосферу доповнює поезія – від сучасної лірики до текстів українських авторів минулого століття.

Це історія про кожного з нас, про наш шлях і залізобетонну віру в те, що ми обовʼязково вистоїмо. Вечір, який подарує відчуття єдності та нагадає: ми не самі, а наше спільне світло здатне перемогти будь-яку темряву.

У виставі лунають поезії: Наталії Погребняк, Ірини Цілик, Павла Вишебаби, Сергія Жадана, Василя Симоненка, Юрія Іздрика, Артема Зеленого.

Коли: 26 вересня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Вистава «Кортес»

Історія про експедицію іспанських конкістадорів до Америки, де жага до слави та грошей прикривається місією «порятунку» імперії ацтеків. Через вбивства та руйнування герої шукають відповідь на питання: хто насправді є варваром, а хто – богом?

Це постановка про важливість культурної самоідентифікації, подолання комплексу меншовартості та прощання з колоніальним минулим. У виставі через гумор та історичні паралелі піднімаються питання рівності, ролі жінки в суспільстві та межі між культурою і варварством.

Акторський склад: Анастасія Бабій, Катерина Вишнева, Роман Муленко, Христина Люба, Дмитро Олійник/Богдан Буйлук, Артем Пльондер, Андрій Поліщук, Антон Соловей, актор театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Дмитро Соловйов і у виставі, але не на сцені, – Віталіна Біблів.

Коли: 26 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Мюзикл «Чикаго»

Київський національний академічний театр оперети презентує першу в Україні постановку всесвітньо відомого мюзиклу «Чикаго» Джона Кандера. Глядачам представлять адаптацію класичного лібрето Фреда Ебба та Боба Фосса, створеного за однойменною пʼєсою Морін Даллас Воткінс.

«Чикаго» – це сатирична й водночас драматична історія про правосуддя, корупцію, жагу до слави та кримінальний світ США 1920-х років. Постановка поєднує в собі складну джазову хореографію, вокальні номери та масштабні театральні декорації.

Коли: 26 вересня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Він, вона і Котляревський»

Для поціновувачів українського гумору та класичного театру цими вихідними у столиці покажуть виставу «Він, вона і Котляревський». Творці обіцяють дві години шаленого театрального дійства, де на сцені звичайна хата перетворюється на майданчик із ревнощами, інтригами, циганською магією та пригодами.

У центрі сюжету – пригоди ревнивого чумака, спритного коваля, хтивого писаря та мудрої господині. Усі пісні у виставі виконуються виключно наживо без використання фонограм.

Зірковий склад:

Ольга Комановська – народна артистка України (Івано-Франківський драмтеатр);

Сергій Калантай – народний артист України (Театр ім. І. Франка);

Анатолій Гнатюк – народний артист України (Театр ім. І. Франка);

Володимир Ніколаєнко – народний артист України (Театр ім. І. Франка).

Коли: 26 вересня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.