Галину Яблонську провели з Театру Шевченка останніми оплесками

17 вересня, у Києві відбулося прощання з видатною акторкою Галиною Яблонською. Процесія прощання пройшла у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Про це пише «Главком» із посиланням на допис поетеси Тетяни Яровициної.

Так, попрощатися з Галиною Яблонською прийшли відомі актори театру та кіно, знайомі та близькі. Під час процесії люди підходили до труни артистки, проводжаючи її в останню путь.

Прощання з Галиною Яблонською пройшло у стінах Театру Франка фото: Tenditna Syla /Facebook

Процесія прощання з видатною акторкою Галиною Яблонською пройшла у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка фото: Tenditna Syla /Facebook

Серед відомих артистів попрощатися з Яблонською прийшли актори театру та кіно Євген Нищук, Олександр Печериця та інші.

Серед відомих артистів попрощатися з Яблонською прийшли актори театру та кіно Євген Нищук, Олександр Печериця та інші фото: Tenditna Syla /Facebook

У Києві відбулося прощання з видатною акторкою Галиною Яблонською фото: Tenditna Syla /Facebook

Прощання пройшло у стінах Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Саме цій сцені Галина Яблонська віддала 72 роки свого життя з 88, які присвятила театральній карʼєрі.

Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською фото: Tenditna Syla /Facebook

У театрі також представили усі нагороди, ордени та відзнаки Галини Яблонської, які вона отримала впродовж свого визначного шляху на сцені театру.

У театрі представили нагороди, ордени та відзнаки Галини Яблонської фото: Tenditna Syla /Facebook

Серед відзнак рекорд України. У 2019 році Галина Яблонська увійшла до Національного реєстру рекордів України. Її досягнення зафіксували як «Найтриваліший період виступу на театральній сцені» – 83 роки.

фото: Tenditna Syla /Facebook

З театру Галину Яблонську провели з квітами, оплесками, віддаючи їй шану. Прощання завершилося на Байковому кладовищі.

Прощання завершилося на Байковому кладовищі фото: Tenditna Syla /Facebook

Як писав «Главком», 14 вересня після важкої хвороби пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська. Легендарна актриса театру Франка перебувала на 99-му році життя й майже дожила до 100-річчя.

Галина Яблонська народилася 2 січня 1928 року в Умані. Її мати була актрисою, а вітчим – актором і режисером. На театральну сцену майбутня народна артистка вперше вийшла у шестирічному віці, зігравши епізодичну роль хлопчика. Уже у вісім років вона отримала роль Топсі у виставі «Хатина дяді Тома» Вінницького державного театру. До театру Франка Яблонська прийшла у 1951 році.