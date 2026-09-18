Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
14 веренся пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська
фото: Tenditna Syla /Facebook

Галину Яблонську провели з Театру Шевченка останніми оплесками

17 вересня, у Києві відбулося прощання з видатною акторкою Галиною Яблонською. Процесія прощання пройшла у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Про це пише «Главком» із посиланням на допис поетеси Тетяни Яровициної.

Так, попрощатися з Галиною Яблонською прийшли відомі актори театру та кіно, знайомі та близькі. Під час процесії люди підходили до труни артистки, проводжаючи її в останню путь.

Прощання з Галиною Яблонською пройшло у стінах Театру Франка
Прощання з Галиною Яблонською пройшло у стінах Театру Франка
фото: Tenditna Syla /Facebook
Процесія прощання з видатною акторкою Галиною Яблонською пройшла у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка
Процесія прощання з видатною акторкою Галиною Яблонською пройшла у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка
фото: Tenditna Syla /Facebook

Серед відомих артистів попрощатися з Яблонською прийшли актори театру та кіно Євген Нищук, Олександр Печериця та інші.

Серед відомих артистів попрощатися з Яблонською прийшли актори театру та кіно Євген Нищук, Олександр Печериця та інші
Серед відомих артистів попрощатися з Яблонською прийшли актори театру та кіно Євген Нищук, Олександр Печериця та інші
фото: Tenditna Syla /Facebook
У Києві відбулося прощання з видатною акторкою Галиною Яблонською
У Києві відбулося прощання з видатною акторкою Галиною Яблонською
фото: Tenditna Syla /Facebook

Прощання пройшло у стінах Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Саме цій сцені Галина Яблонська віддала 72 роки свого життя з 88, які присвятила театральній карʼєрі.

Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською
Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською
фото: Tenditna Syla /Facebook

У театрі також представили усі нагороди, ордени та відзнаки Галини Яблонської, які вона отримала впродовж свого визначного шляху на сцені театру.

У театрі представили нагороди, ордени та відзнаки Галини Яблонської
У театрі представили нагороди, ордени та відзнаки Галини Яблонської
фото: Tenditna Syla /Facebook

Серед відзнак рекорд України. У 2019 році Галина Яблонська увійшла до Національного реєстру рекордів України. Її досягнення зафіксували як «Найтриваліший період виступу на театральній сцені» – 83 роки.

Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською (фото) фото 1
фото: Tenditna Syla /Facebook

З театру Галину Яблонську провели з квітами, оплесками, віддаючи їй шану. Прощання завершилося на Байковому кладовищі.

Прощання завершилося на Байковому кладовищі
Прощання завершилося на Байковому кладовищі
фото: Tenditna Syla /Facebook

Як писав «Главком», 14 вересня після важкої хвороби пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська. Легендарна актриса театру Франка перебувала на 99-му році життя й майже дожила до 100-річчя.

Галина Яблонська народилася 2 січня 1928 року в Умані. Її мати була актрисою, а вітчим – актором і режисером. На театральну сцену майбутня народна артистка вперше вийшла у шестирічному віці, зігравши епізодичну роль хлопчика. Уже у вісім років вона отримала роль Топсі у виставі «Хатина дяді Тома» Вінницького державного театру. До театру Франка Яблонська прийшла у 1951 році. 

Читайте також:

Теги: Київ смерть театр Театр Франка акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережа втратила частину товарних запасів через масовану російську атаку 20 серпня
Частину товарів втрачено. Відома мережа супермаркетів звернулася до українців
24 серпня, 15:09
Російські війська майже безперервно атакували столицю безпілотниками
Київ встановив абсолютний рекорд за кількістю тривог за добу
28 серпня, 00:48
Обстеження води у Дніпрі на території столиці
«Цвітіння» Дніпра: столичні фахівці відібрали проби води та пояснили причини явища
18 серпня, 14:08
Уламки БпЛА впали на бізнес-центр у Києві
Окупанти знову вдарили по Києву. Уламки впали на бізнес-центр: є загиблий (оновлено)
20 серпня, 20:24
Міст Патона має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення
Київ планує оголосити тендер на проєкт реставрації мосту Патона
21 серпня, 16:42
ДПТ на перехресті проспекту Європейського Союзу та вулиці Вишгородської у Києві 26 серпня 2026 року
ДТП на Вишгородській у Києві: поліція повідомила перші подробиці
26 серпня, 15:43
Рятувальники під час ліквідації наслідків атаки РФ на столицю
Уламки «шахеда» впали біля магазину в Києві, є поранені
3 вересня, 21:50
Олена Лавренюк, подружжя Наталія Татарінцева та Євген Кот, а також Оля Полякова відвідали Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week. Якими були найяскравіші образи зірок та киян
7 вересня, 11:10
Завдяки діям правоохоронців усі сімейні заощаджені були повернуті родині військовослужбовця
Залякали дитину й виманили 2,5 млн грн: затримано шахраїв, які ошукали доньку військового
10 вересня, 13:51

Шоу-біз

Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською (фото)
Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською (фото)
Вдова легендарного композитора розповіла, як охорона Повалій затисла Ротару у Палаці «Україна»
Вдова легендарного композитора розповіла, як охорона Повалій затисла Ротару у Палаці «Україна»
Олег Скрипка вперше розповів, про службу сина в лавах ЗСУ
Олег Скрипка вперше розповів, про службу сина в лавах ЗСУ
Володимир Дантес потрапив у ДТП: деталі (відео)
Володимир Дантес потрапив у ДТП: деталі (відео)
Чорношкіра американка представлятиме Британію на Universal Woman 2026 (фото)
Чорношкіра американка представлятиме Британію на Universal Woman 2026 (фото)
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
159K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
131K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
82K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua