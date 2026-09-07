На одній зі столичних автостанцій поліція затримала чоловіка з гранатою

39-річний мешканець Хмельницької області намагався сісти в автобус із гранатою у сумці

На одній зі столичних автостанцій поліцейські затримали чоловіка, який переносив у сумці осколкову ручну гранату та хотів сісти із нею в автобус. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком»

Зазначається, що правоохоронці поблизу автостанції на вулиці Симона Петлюри, зупинили чоловіка для перевірки. Під час огляду його сумки знайшли предмет, схожий на боєприпас. Вибухотехніки вилучили споряджений корпус осколкової ручної гранати із запалом.

«Як з'ясувалося, небезпечний предмет переносив 39-річний мешканець Хмельницької області, який прибув на автостанцію, щоб сісти в автобус. Таким чином, він міг опинитися у громадському транспорті зі спорядженою гранатою, наражаючи на небезпеку інших пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють, де та за яких обставин чоловік придбав вибухонебезпечний предмет. Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці дорожній конфлікт між водієм легкового авто та велосипедистом завершився кримінальним провадженням. 23-річний водій вирішив «довести» свою правоту за допомогою предмета, схожого на бойову гранату.

У селищі Коцюбинське Бучанського району місцевий житель кинув тренувальну гранату в приміщення комунального підприємства. Інцидент стався напередодні, 6 серпня, близько 13:20. За даними правоохоронців, 48-річний місцевий мешканець вступив у конфлікт із працівниками підприємства щодо нарахувань за комунальні послуги. Під час суперечки чоловік кинув до кабінету адміністративної будівлі тренувальну гранату.