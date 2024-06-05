У Києві зупинено рух фунікулера через відсутність напруги

Рух столичного фунікулера вже не вперше обмежують через нестачу електроенергії

У Києві знову було призупинено рух фунікулера. Цього разу причиною стала відсутність напруги. Про це повідомляє «Київпастранс».

«Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 3 червня змінено графіки руху поїздів столичної підземки. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові – 6:00–6:30 хвилин. Інтервали вихідного дня залишаються без змін, час очікування поїзда складатиме 6-7 хвилин.

Як повідомлялося, у КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Тому через кадровий голод найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки.

До слова, від 24 травня по 12 серпня розклад Київської кільцевої електрички буде змінено. Причина – будівництво тунелю для нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу.