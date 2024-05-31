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Ракетна атака на столицю: стали відомі наслідки обстрілу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ракетна атака на столицю: стали відомі наслідки обстрілу
Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні

Під час останньої повітряної тривоги ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети, повідомляють в КМВА.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені.

«Тип та кількість застосованого ворогом озброєння нададуть Повітряні Сили. За даними оперативного зведення на цю хвилину – без жертв. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, у столиці, 31 травня, о 05:01 пролунали вибухи

Також Росія опівночі, 31 травня, обстріляла Харків ракетами С-300. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубова та мер міста Ігор Терехов.

Станом на 05:00 відомо про трьох загиблих та 23 постраждалих. Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто «швидкої».

Триває 828 день повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках. 

Теги: пожежа росія Київ озброєння ворог ракетна атака

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