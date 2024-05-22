Який вигляд має розв’язка за мільярд. Відео від Кличка

Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками

З 2020 року Дегтярівський шляхопровід перебував у аварійному стані

У Києві завершено весь комплекс робіт на Дегтярівському шляхопроводі – відкрили заїзди та з'їзди з нього. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Дегтярівський шляхопровід був зведений 1963 року і капітально його не ремонтували аж до червня 2023.

Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками фото: Telegram/Віталій Кличко

«Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід!» – каже Кличко.

Трамвайна лінія збережена. Там встановили відокремлене трамвайне полотно.

«Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою», – сказав мер.

У межах реконструкції Дегтярівський шляхопровід планували повністю замінити, розібравши опори, прогони та фундаменти, ширину мосту збільшити з 28 до 40 метрів. Довжина самого прогону мала зрости із 33 до 36 метрів. Крім цього, новий шляхопровід зробили вищим.

У Києві завершено весь комплекс робіт на Дегтярівському шляхопроводі фото: Telegram/Віталій Кличко

Згідно із проєктом реконструкції, розрахункова інтенсивність руху на основних підходах до шляхопроводу на 2024 рік становитиме 47 992 автомобілі на добу.

Що відомо про Дегтярівський шляхопровід

З 2020 року Дегтярівський шляхопровід перебував у аварійному стані. Щоб запобігти падінню частини аварійного мосту, у 2022 році місто здійснило протиаварійні роботи з демонтажу 4-х деформованих балок прогонової будови.

У січні 2023 року на Дегтярівському шляхопроводі запровадили тимчасову схему руху. Розв'язку підготували до масштабної реконструкції, яку почали в середині червня. У перший тиждень робіт дорожники демонтували 13 балок споруди. Спочатку планувалося, що роботи триватимуть до 30 листопада 2023 року.

Через ремонт шляхопроводу змінив роботу громадський транспорт. З 1 червня закрили рух трамвайних маршрутів № 14 і № 15. Замість них курсували автобуси. Через капітальний ремонт вулиці Довженка тимчасово змінили рух тролейбусів.

30 вересня під час ремонтних робіт кілька прольотів Дегтярівського мосту впали. Жертв та постраждалих унаслідок інциденту не було. Як повідомила КМДА, обвал не завдав збитків міському бюджету, однак збільшив термін реконструкції.

Наприкінці жовтня на Дегтярівському шляхопроводі встановили 28 нових балок прогонової конструкції мосту. Підрядна організація за свій кошт усунула наслідки невдалої спроби монтажу балок.

20 грудня на оновленому Дегтярівському мосту відкрили рух транспорту. Зокрема, відновили трамвайні маршрути №14 і №15.

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