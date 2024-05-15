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СБУ затримала у Києві соратників Медведчука, які закликали українців скласти зброю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
СБУ затримала у Києві соратників Медведчука, які закликали українців скласти зброю
фото: СБУ

Зловмисники виготовляли відеоролики, в яких дискредитували Сили оборони та закликали українців здатися окупантам

Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту «Другая Украина». Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

У Києві над «проєктом» працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам. Члени групи облаштувала підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики, які пересилали на погодження своєму куратору з РФ.

СБУ затримала у Києві соратників Медведчука, які закликали українців скласти зброю фото 1
СБУ затримала у Києві соратників Медведчука, які закликали українців скласти зброю фото 2
СБУ затримала у Києві соратників Медведчука, які закликали українців скласти зброю фото 3
фото: СБУ

Російським куратором виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації «Другая Украина» у Москві. Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті. Для цього фігуранти використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси, серед яких – сайт «Другая Украина», сторінки в соцмережах і на відеохостингу YouTube.

За кожне відео учасники групи отримували грошову винагороду: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації «Другая Украина». Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

4 фото
На весь екран

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того за цією ж статтею підозру отримав куратор групи – директор організації «Другая Украина» Денис Жарких.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували координати для масованих ударів ворога по Київській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях напередодні Великодня. Цілями ворога були енергогенеруючі підприємства та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомила пресслужба СБУ. 

Теги: Віктор Медведчук розслідування державна зрада YouTube Київ СБУ

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