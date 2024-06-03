В одному з районів Києва стався прорив трубопроводу (відео)

Прорив трубопроводу виявлено на вулиці Празькій

У Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу. Про це повідомляє КМДА.

Прорив трубопроводу виявили на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні.

Користувачі соцмереж публікують відео, де видно як на вулицю витікає вода жовто-помаранчевого кольору.

Як зазначила пресслужба КМДА, наразі ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада «Київводоканалу». У разі тимчасового припинення водопостачання буде повідомлено окремо.

🤯У Дніпровському районі Києва вчергове стався прорив каналізації.



Вода затопила трамвайні колії та праві смуги автомобільної дороги та вже затоплює вулицю Празьку. pic.twitter.com/MPy3KttjvP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2024

Нагадаємо, вчора, 2 червня, Київ накрила негода. Через сильну зливу частину вулиць затопило.

Як повідомлялося, складні погодні умови та дощ зі шквальним вітром призвели до знеструмлень у Київській області та зникнення світла у тисяч абонентів.