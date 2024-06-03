В одному з районів Києва стався прорив трубопроводу (відео)
Прорив трубопроводу виявлено на вулиці Празькій
У Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу. Про це повідомляє КМДА.
Прорив трубопроводу виявили на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні.
Користувачі соцмереж публікують відео, де видно як на вулицю витікає вода жовто-помаранчевого кольору.
Як зазначила пресслужба КМДА, наразі ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада «Київводоканалу». У разі тимчасового припинення водопостачання буде повідомлено окремо.
🤯У Дніпровському районі Києва вчергове стався прорив каналізації.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2024
Вода затопила трамвайні колії та праві смуги автомобільної дороги та вже затоплює вулицю Празьку. pic.twitter.com/MPy3KttjvP
Нагадаємо, вчора, 2 червня, Київ накрила негода. Через сильну зливу частину вулиць затопило.
Як повідомлялося, складні погодні умови та дощ зі шквальним вітром призвели до знеструмлень у Київській області та зникнення світла у тисяч абонентів.
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