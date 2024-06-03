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В одному з районів Києва стався прорив трубопроводу (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В одному з районів Києва стався прорив трубопроводу (відео)
Затоплену ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада «Київводоканалу»
фото: Київ24

Прорив трубопроводу виявлено на вулиці Празькій

У Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу. Про це повідомляє КМДА.

Прорив трубопроводу виявили на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні.

Користувачі соцмереж публікують відео, де видно як на вулицю витікає вода жовто-помаранчевого кольору.

Як зазначила пресслужба КМДА, наразі ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада «Київводоканалу». У разі тимчасового припинення водопостачання буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, вчора, 2 червня, Київ накрила негода. Через сильну зливу частину вулиць затопило.

Як повідомлялося, складні погодні умови та дощ зі шквальним вітром призвели до знеструмлень у Київській області та зникнення світла у тисяч абонентів.

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Теги: Київ столиця вулиця потоп вода

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