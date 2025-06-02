Головна Київ Новини
search button user button menu button

У районі метро «Почайна» вранці бігав лось (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У районі метро «Почайна» вранці бігав лось (відео)
Лось забрів у місто
скриншот відео

Кияни вже не раз бачили на вулицях Києва лося
 

Сьогодні вранці кияни стали свідками незвичної події: у районі метро «Почайна» помітили молодого лося. Тварина, судячи з відео, яке вже поширюють у соцмережах, була явно злякана і дезорієнтована, бігаючи поміж автомобілями на проїжджій частині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. 

На кадрах видно, як лось біжить дорогою, наражаючи на небезпеку як себе, так і учасників дорожнього руху. Наразі невідомо, як дика тварина опинилася в місті.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

Зауважимо, що це далеко не перший випадок, коли лось потрапляє у межі міста. У вересні минулого року у Шевченківському районі Києва, майже в центрі міста вулицями блукав лось.  

У 2021 році біля станції метро «Житомирська» в Києві перехожі побачили лося. Він вільно гуляв дорогою і зовсім не боявся, коли його знімали.

Раніше в Голосіївському районі Києва, на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі, бігав лось. Відео та фото, на яких знято, як нажахана тварина бігає вулицями міста, кияни опублікували у соцмережах.

Теги: Київ тварини відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Філатов відпочиває зі своїм собакою
Відпочинок на трьох: мер Дніпра, собака і незнайомець (фото, відео)
4 травня, 17:58
Інкубаційний період вірусного гепатиту А триває 14–28 днів
Спалах гепатиту А у Києві. У лікарнях перебуває 19 дітей
14 травня, 17:36
Хлопець висловлював бажання покінчити з життям
Хлопець намагався стрибнути зі скляного мосту на Володимирській гірці
20 травня, 13:28
Повітряна тривога в Києві тривала 6 год
Повітряна тривога в Києві тривала 6 год
26 травня, 06:48
У столиці гучно
У Києві працює ППО
26 травня, 01:04
Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото)
Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото)
25 травня, 11:09
На Оболоні чоловік застряг у вентиляційній шахті
На Оболоні чоловік застряг у вентиляційній шахті
26 травня, 08:24
Меморіали будуть присвячені підрозділам, які захищали район і столицю у перші дні повномасштабного вторгнення
На Оболоні планують створити два нові меморіальні комплекси: адреси
27 травня, 09:11
Відбій тривоги у Києві було оголошено о 17:34
У Києві четверта за день повітряна тривога тривала 20 хвилин
25 травня, 17:41

Новини

У районі метро «Почайна» вранці бігав лось (відео)
У районі метро «Почайна» вранці бігав лось (відео)
У торгово-розважальному центрі Dream Town на Оболоні сталася пожежа (відео)
У торгово-розважальному центрі Dream Town на Оболоні сталася пожежа (відео)
На вулиці Бориспільській та Харківському шосе рух транспорту тимчасово обмежено
На вулиці Бориспільській та Харківському шосе рух транспорту тимчасово обмежено
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала менше двадцяти хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала менше двадцяти хвилин
У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО «Артан»
У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР МО «Артан»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
54K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
37K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
31K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України
20K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua