У районі метро «Почайна» вранці бігав лось (відео)

Кияни вже не раз бачили на вулицях Києва лося



Сьогодні вранці кияни стали свідками незвичної події: у районі метро «Почайна» помітили молодого лося. Тварина, судячи з відео, яке вже поширюють у соцмережах, була явно злякана і дезорієнтована, бігаючи поміж автомобілями на проїжджій частині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На кадрах видно, як лось біжить дорогою, наражаючи на небезпеку як себе, так і учасників дорожнього руху. Наразі невідомо, як дика тварина опинилася в місті.

Зауважимо, що це далеко не перший випадок, коли лось потрапляє у межі міста. У вересні минулого року у Шевченківському районі Києва, майже в центрі міста вулицями блукав лось.

У 2021 році біля станції метро «Житомирська» в Києві перехожі побачили лося. Він вільно гуляв дорогою і зовсім не боявся, коли його знімали.

Раніше в Голосіївському районі Києва, на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі, бігав лось. Відео та фото, на яких знято, як нажахана тварина бігає вулицями міста, кияни опублікували у соцмережах.