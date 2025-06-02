У районі метро «Почайна» вранці бігав лось (відео)
Кияни вже не раз бачили на вулицях Києва лося
Сьогодні вранці кияни стали свідками незвичної події: у районі метро «Почайна» помітили молодого лося. Тварина, судячи з відео, яке вже поширюють у соцмережах, була явно злякана і дезорієнтована, бігаючи поміж автомобілями на проїжджій частині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.
На кадрах видно, як лось біжить дорогою, наражаючи на небезпеку як себе, так і учасників дорожнього руху. Наразі невідомо, як дика тварина опинилася в місті.
Зауважимо, що це далеко не перший випадок, коли лось потрапляє у межі міста. У вересні минулого року у Шевченківському районі Києва, майже в центрі міста вулицями блукав лось.
У 2021 році біля станції метро «Житомирська» в Києві перехожі побачили лося. Він вільно гуляв дорогою і зовсім не боявся, коли його знімали.
Раніше в Голосіївському районі Києва, на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі, бігав лось. Відео та фото, на яких знято, як нажахана тварина бігає вулицями міста, кияни опублікували у соцмережах.
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