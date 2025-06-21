Ексміністр Кулеба зробив незвичне татуювання

Дмитро Кулеба набив нове зображення на руці

Ексочільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив нове татуювання на руці. Це зображення легендарного панно у Маріуполі. Як інформує «Главком», відповідне фото Кулеба опублікував у своєму Instagram.

Мозаїчне панно «Боривітер» створила Алла Горська у 1967 році. Під час облоги Маріуполя російськими військами частина панно була зруйнована вибухом. Воно символізує творчий пошук, любов до життя та прагнення до свободи.

Татуювання Кулеби фото: Дмитро Кулеба/Instagram

«Боривітер – сокіл, який отримав свою назву за уміння зависати на одному місці в повітрі, тримаючись проти вітру і переборюючи його… Боривітер Горської, як на мене, є одним із символів України. Нас бʼють, але ніколи не вбʼють. Бо ми переборюємо навіть вітер. Віднедавна я з Боривітром назавжди», – написав Кулеба.

Зруйноване окупантами панно фото: Дмитро Кулеба/Instagram

Раніше посол Канади в Україні Наталка Цмоць зробила на руці татуювання із символом жіночого руху спротиву на тимчасово окупованих територіях «Зла Мавка».

Нагадаємо, голлівудський актор Шон Пенн зробив татуювання з українським тризубом.

Також «Главком» писав, що голлівудський режисер та актор Шон Пенн в рамках 73 Берлінського кінофестивалю показав документальний фільм про війну в Україні. Картина має назву «Суперсила» («Superpower»). Шон Пенн неодноразово бував в Україні з початку великої війни. Він задокументував десятки фактів російських злочинів.