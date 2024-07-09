У Київ весь тиждень не пускатимуть фури

Через спеку у столицю не пускатимуть вантажівки

Рух столицею великовагового транспорту буде обмежено

У столиці протягом тижня обмежуватимуть рух вантажівок у зв’язку зі спекою. Так, за прогнозами Укргідрометцентру, упродовж цього тижня на території Києва очікується підвищення температури повітря вище +28ºС.

Для збереження дорожнього покриття на вулицях і шляхах столиці в цей період обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У корпорації наголошує, що обмеження діятимуть із 10:00 до 22:00.

Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху здійснює Управління патрульної поліції у м. Києві.

Нагадаємо, що такі зміни вводяться відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

До слова, в Україну на цьому тижні заходить сильна спека, яка ще й протримається довго. Стовпчики термометрів подекуди сягатимуть 40 градусів і навіть вище. В середньому очікується +33-+39 градусів.