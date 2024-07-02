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Skoda анонсувала новий кросовер Elroq (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Skoda анонсувала новий кросовер Elroq (фото)
Skoda продовжує кампанію з презентації нового кросовера під назвою Elroq
фото: Skoda/X

Skoda оснастила новий електромобіль системами допомоги водієві і новинка матиме до дев’яти подушок безпеки

Чеська марка Skoda анонсувала новий електричний кросовер Elroq, який буде побудований на базі MEB та матиме три розміри акумуляторної батареї.

Skoda продовжує кампанію з презентації нового кросовера під назвою Elroq. Раніше компанія вже «засвітила» екстер’єр моделі, в якому використана нова мова дизайну бренду Modern Solid.  

Вочевидь, новинка має багато спільних технологій із Enyaq, а продажі планується розпочати наприкінці цього року. 

Екстер’єр 

Skoda анонсувала новий кросовер Elroq (фото) фото 1

Нові фотографії моделі демонструють її у зелено-чорному камуфляжі, і одразу видно, що йдеться про модель Skoda.  

Передня частина має невелику нижню решітку радіатора, а на передньому бампері знаходиться значок Skoda. Камуфляж добре приховує деякі дрібніші деталі, але спереду модель досить незграбна і включає пару гострих фар. 

Skoda анонсувала новий кросовер Elroq (фото) фото 2

Якщо дивитися збоку, основні елементи, які виділяються, включають короткі передній і задній звиси, виражену лінію плечей і стрункі лінії, що проходять уздовж основи дверей.  

Графічний малюнок фламінго на задніх вікнах викликає невелике здивування, але Skoda натякає, що Elroq має «аеродинамічно оптимізовані» деталі. Зокрема, диски. Вони пропонуватимуться у розмірах від 19 до 20 дюймів і сприятимуть загальному коефіцієнту лобового опору 0,26. 

Під капотом 

Skoda анонсувала новий кросовер Elroq (фото) фото 3

В основі моделі лежить знайома платформа MEB від VW Group, і Skoda продаватиме її у версіях Elroq 50, 60, 85 і 85x.  

Базова модель оснащена акумулятором місткістю 55 кВт-год з електродвигуном потужністю 168 к.с. (125 кВт) на задній осі, тоді як Elroq 60 оснащений більшим блоком потужністю 63 кВт-год і двигуном потужністю 201 к.с. (150 кВт), також на задній осі. Обидві версії розвиватимуть 160 км/год. 

Skoda анонсувала новий кросовер Elroq (фото) фото 4

Під капотом моделей 85 і 85x знаходиться блок потужністю 82 кВт-год. Стандартний Elroq 85 поєднує цей пакет із заднім двигуном потужністю 282 к.с. (210 кВт), тоді як 85x додає невеликий двигун на передній осі, що забезпечує загальну потужність 295 к.с. (220 кВт). Skoda обіцяє запас ходу понад 560 км для обох цих версій. 

Усі Elroq підтримують швидку зарядку постійним струмом, хоча лише моделі 85 і 85x пропонують зарядку на 175 кВт. Skoda каже, що всі моделі можна заряджати від 10-80% менше ніж за 28 хвилин через зарядний пристрій постійного струму. Усі моделі заряджаються до 11 кВт через зарядний пристрій змінного струму. 

Skoda оснастила новий електромобіль системами допомоги водієві Travel Assist, Remote Parking і новинка матиме до дев’яти подушок безпеки.  

Skoda анонсувала новий кросовер Elroq (фото) фото 5

Наразі зображень інтер’єру не було опубліковано. Чеський автовиробник каже, що у салоні буде багато відсіків для речей і 470 літрів багажника (або 1580 літрів зі складеними задніми сидіннями). Elroq також працюватиме з додатком MySkoda. 

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Джерело
Теги: Skoda автомобіль авторинок

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