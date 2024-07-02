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Естонія скасовує пільги на транспорт для біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Естонія скасовує пільги на транспорт для біженців з України
Українці втратять право безкоштовного користування потягами у Естонії
фото: LETA

В поїздах Elron у Естонії скасовують знижки для біженців з України

Українські  біженці, які проживають в Естонії, з 1 липня більше не зможуть безкоштовно їздити в поїздах державної залізничної компанії Elron картою громадського транспорту. Про це пише Delfi.
 
З 1 липня українські біженці, які проживають в Естонії, повинні будуть купувати квиток на поїзд Elron за чинним тарифним планом, а також за зниженими знижками на індивідуальні квитки, що купуються онлайн і в квиткових автоматах, повідомила пресслужба підприємства.

«Право безкоштовного проїзду на поїздах Elron для військових біженців залишиться тільки для біженців, що прибувають до Естонії, протягом перших 2-4 днів на підставі спеціального браслета, виданого на прикордонному пункті, за умови, що біженець не може самостійно купити квиток», – пояснила керівник відділу розвитку бізнесу компанії Elron Піллі Каубер.

Як правило, біженці, які залишилися в Естонії, влаштовуються на роботу, і пропонувати їм безкоштовний проїзд на підставі карти громадського транспорту вже недоцільно. Відтепер знижки будуть однаковими для всіх пасажирів.

З 1 липня в Естонії також зміняться канальні знижки на індивідуальні квитки Elron. «Знижка каналу у розмірі 5 % буде застосовуватися до індивідуальних квитків, придбаних онлайн та в автоматах у самому поїзді. Всі інші знижки на індивідуальні квитки залишаться незмінними - 30 % від повної вартості квитка», – додала Каубер. 
 
Особи віком до 19 років, школярі, студенти, пенсіонери, інваліди з обмеженими можливостями, особи віком від 65 років, інваліди тяжкого та середнього ступеня тяжкості у віці 17 років та старші, особи, які супроводжують інваліда до 16 років, а також особи, які супроводжують особу з тяжкою інвалідністю, мають право на знижку 30% вартості квитка на поїзд.
Знижки не поширюються на проїзд у 1-му класі поїзда. Особа, яка має право скористатися білетом за зниженим тарифом, має придбати повний квиток для проїзду в першому класі.

Діти віком до 7 років, інваліди віком до 16 років, інваліди з тяжкими формами інвалідності, інваліди зору, особи, які супроводжують інвалідів з тяжкими або глибокими порушеннями зору, водії або собаки-помічники, які супроводжують інвалідів, мають право на безкоштовний проїзд поїздами Elron. 

Раніше стало відомо, що українські біженці втратять право на безкоштовний проїзд автобусами повітових ліній. Міністр у справах регіонів Пірет Хартман обґрунтувала своє рішення тим, що українцям, які приїхали до Естонії, вже не потрібні пільги для адаптації.Постанова міністерки у справах регіонів, згідно з якою максимальна ціна одноразового квитка на автобусних лініях могла б становити 10 євро, а максимальна вартість проїзного на 30 днів, – 150 євро тепер стосується і українців.

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Теги: Естонія транспорт квиток біженці пільги

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