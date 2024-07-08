Під Харковом на міні підірвалися родина з двома маленькими дітьми

На міні підірвалася ціла родина

Учора ввечері, 7 липня, неподалік села Циркуни Харківського району сталася жахлива трагедія. Легковий автомобіль, що рухався ґрунтовою дорогою біля цвинтаря, наїхав на протитанкову міну. Вибух забрав життя цілої родини, включаючи двох маленьких дітей. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У автомобілі перебували 53-річний водій, його 64-річна сестра, чоловік близько 40 років (ймовірно, племінник водія), 25-річна жінка (ймовірно, племінниця водія), її 5-річний син та 2-місячна донька. Всі пасажири автомобіля загинули на місці.

Тіла загиблих направлено до моргу для проведення ДНК-експертиз та встановлення остаточних особистостей.

Наразі тіла загиблих направлено до моргу для проведення ДНК-експертиз, які мають остаточно підтвердити родинні зв'язки жертв. Ця трагедія ще раз нагадує про жахливі наслідки війни та небезпеку, яку несуть міни та інші вибухові пристрої, особливо для мирного населення.

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