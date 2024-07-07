Синоптикиня попередила про пекельний сезон в Україні

Діденко радить цей спекотний період «пересидіти» за можливості десь на дачі, ближче до води чи лісу

В Україну наступного тижня заходить сильна спека, яка ще й протримається довго. Тому вже сьогодні варто підготуватися всім комунальникам, рятувальникам, енергетикам, медикам і ветеринарам. Стовпчики термометрів подекуди сягатимуть 40 градусів і навіть вище. В середньому очікується +33-+39 градусів. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

За попереднім прогнозом, спека продовжиться і після 15 липня.

На півдні та південному сході буде +30+34 градуси. Нижчими будуть градуси лише в західних областях України.

Діденко радить цей спекотний період «пересидіти» за можливості десь на дачі, ближче до води чи лісу, подбати про запас води та ліків.

«Словом, сильна спека вже в дорозі – зустрічаємо її підготовленими, зібраними і в панамках», – додає синоптикиня.

За даними Укргідрометцентру, 8 та 9 липня спека до +35-+38 градусів очікується вдень у у східних та південних регіонах , зокрема, в Дніпропетровській, Кіровоградській областях та Криму.

Нагадаємо, через спеку в Пакистані тисячі людей потрапили до лікарні, померли 568. Зазначається, що у найбільшому місті країни Карачі температура повітря перевищила 40°C, але через високу вологість відчувалось як 49-50°C. За даними медиків, протягом останніх шести днів вони доправили до міського моргу 568 жертв теплового удару.

До слова, на Канарських островах місцеві жителі втомилися від туристів і вимагають спровадити їх усіх додому. З такою ініціативою виступила група активістів на Тенерифе і оголосила голодування. Так, близько 20 цивільних місцевих ініціатив об'єдналися в організацію Canarias seagota та разом виступили проти туристів і оголосили голодування.