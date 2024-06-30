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Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у Білгородській області
фото ілюстративне

Уночі вибухи лунали у Білгородській та Брянській областях

У ніч на 30 червня у двох областях РФ пролунали вибухи. Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot. В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 червня, щоб ви були в курсі подій. 

Атака дронів на Росію

У ніч на 30 червня у двох областях Росії працювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Вибухи лунали у Білгородській та Брянській областях.

У Брянській області силами і засобами ППО нібито було збито чотири безпілотники літакового типу. Місцевий губернатор заявив, що дрони були ліквідовані над Трубчевським районом. Крім того, за совами Богомаза, постраждалих та руйнувань немає.

За словами губернатора Білгородської області, атака двох дронів фіксувалася у місті Грайворон. І що через удар безпілотників був пошкоджений будинок, а також авто.

«Два дрони-камікадзе атакували багатоквартирний будинок у місті Грайворон. У двох квартирах вибиті вікна, також уламками посічено один автомобіль», – розповів він, додавши, що інформація ще уточнюється.

Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США Джеймсом О’Браєном та скоординував кроки щодо постачання систем ППО Patriot.

«Ми цінуємо останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в поставках боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України», – написав глава МЗС.

Міністр обговорив із помічником держсекретаря США постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, а також спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів.

В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією

В Ізраїлі на антиурядовому мітингу протестувальники влаштували пожежу, також розпочалися сутички з поліцією. Про це пише The Times of Israel

Сотні протестувальників відокремилися від щотижневого антиурядового мітингу в Тель-Авіві, щоб розпочати несанкціоновані акції протесту, які переросли в сутички з поліцією. Також учасники мітингу влаштували пожежу, яку пожежники оперативно загасили. Поліція розштовхувала протестувальників і вивела кількох з них.

На відеозаписах сутички видно, як правоохоронці намагаються вивести з протесту депутатку Нааму Лазімі з опозиційної Лейбористської партії. Вона розповіла 12-му каналу, що поліцейські напали на неї і смикали за волосся, коли вона намагалася допомогти іншому протестувальнику.

У Вільнянську завершилися рятувальні роботи

У Вільнянську Запорізької області кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів збільшилася до понад тридцяти людей. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по місту Вільнянськ Запорізької області і завершили пошуково-рятувальні роботи. Загинуло семеро людей, серед яких двоє дітей, постраждала 31 особа, з яких вісім дітей.

Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану

Посольство Саудівської Аравії в Лівані закликало громадян виїхати із Лівану через зростання напруженості між Ізраїлем та «Хезболлою». Про це відомство написало в соцмережі X.

«Посольство Саудівської Аравії в Ліванській Республіці уважно стежить за поточними подіями на півдні Лівану, підтверджуючи свій заклик до всіх громадян дотримуватися заборони на поїздки до Лівану, а також закликає громадян, які там перебувають, негайно залишити територію Лівану», – йдеться в повідомленні.

Теги: партії Саудівська Аравія посольство автомобіль Україна поліція будинок Дмитро Кулеба соцмережі

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