Київ залило дощем, вулиці пішли під воду

За даними синоптиків, короткочасний дощ, місцями гроза очікується на Київщині і 16 червня

У суботу, 15 червня, Київ після обіду накрило сильним дощем. На опублікованих в соцмережах фото і відео можна побачити наслідки негоди. Зокрема, місцями підтопило дороги та підземні переходи. При цьому, як пишуть очевидці, злива тривала недовго, максимум 15 хвилин.

Посеред дороги б’ють водяні гейзери, а вулиці пішли під воду.

«Водний транспорт замовляли», – жартують водії, яким доводиться долати наслідки стихії.

Так, на Олімпійській зірвало частину асфальту через сильний потік води. А на Дніпровському узвозі тим часом на проїжджу частину впало велике дерево, дорогу перекрито.

Київ знову затопило 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️



На Олімпійський з-під землі почав бити потужний струмінь води pic.twitter.com/piH6OjY7LP June 15, 2024

За даними синоптиків, короткочасний дощ, місцями гроза очікується на Київщині і 16 червня.

Раніше у небі над Київщиною помітили унікальне природне явище – сріблясті хмари. За словами синоптиків, вони, зазвичай, формуються там, де теоретично не можуть бути, бо на висоті 75 кілометрів від Землі волога практично відсутня.

Нагадаємо, ввечері 2 травня українці у різних частинах країни спостерігали явище, схоже на північне сяйво. Користувачі соцмереж почали ділитися знімками чарівного рожевого неба. Вважається, що північне сяйво спричинила третя за силою магнітна буря в атмосфері Землі з тих, які відбулися 2024 року.

До слова, рівень води у Дністрі та його притоках знижується швидше, ніж зазвичай. Так сталося через весняне водопілля, яке цьогоріч розпочалося аномально швидко. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.