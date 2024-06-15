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Київ залило дощем, вулиці пішли під воду

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Київ залило дощем, вулиці пішли під воду
Автівки на столичних вулицях
фото: скріншот із відео

За даними синоптиків, короткочасний дощ, місцями гроза очікується на Київщині і 16 червня

У суботу, 15 червня, Київ після обіду накрило сильним дощем. На опублікованих в соцмережах фото і відео можна побачити наслідки негоди. Зокрема, місцями підтопило дороги та підземні переходи. При цьому, як пишуть очевидці, злива тривала недовго, максимум 15 хвилин.

Посеред дороги б’ють водяні гейзери, а вулиці пішли під воду.

«Водний транспорт замовляли», – жартують водії, яким доводиться долати наслідки стихії.

 

Так, на Олімпійській зірвало частину асфальту через сильний потік води. А на Дніпровському узвозі тим часом на проїжджу частину впало велике дерево, дорогу перекрито.

За даними синоптиків, короткочасний дощ, місцями гроза очікується на Київщині і 16 червня.

Раніше у небі над Київщиною помітили унікальне природне явище – сріблясті хмари. За словами синоптиків, вони, зазвичай, формуються там, де теоретично не можуть бути, бо на висоті 75 кілометрів від Землі волога практично відсутня.

Нагадаємо, ввечері 2 травня українці у різних частинах країни спостерігали явище, схоже на північне сяйво.  Користувачі соцмереж почали ділитися знімками чарівного рожевого неба. Вважається, що північне сяйво спричинила третя за силою магнітна буря в атмосфері Землі з тих, які відбулися 2024 року.

До слова, рівень води у Дністрі та його притоках знижується швидше, ніж зазвичай. Так сталося через весняне водопілля, яке цьогоріч розпочалося аномально швидко. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Теги: дороги транспорт гроза відео

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