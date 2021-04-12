Трагедія на Київщині: під час пожежі загинув хлопчик

В результаті пожежі будинок згорів майже повністю

Рятувальники всю ніч гасили пожежу в будинку

У неділю, 11 квітня, ввечері сталася пожежа у смт Згурівка, під час якої загинула малолітня дитина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про займання на вулиці Садовій надійшло до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району о 21:02. На місце події було направлено рятувальників 26 ДПРЧ смт Згурівка.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить житловий будинок. В результаті пожежі загинув п’ятирічний хлопчик, його батька шпиталізовано в лікарню в тяжкому стані.

Пожежу було локалізовано о 03:51 та повністю ліквідовано о 06:07.

На гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

До слова, 11 квітня на Київщині сталися пожежі на двох сміттєзвалищах.

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