Трагедія на Київщині: під час пожежі загинув хлопчик
Рятувальники всю ніч гасили пожежу в будинку
У неділю, 11 квітня, ввечері сталася пожежа у смт Згурівка, під час якої загинула малолітня дитина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Інформація про займання на вулиці Садовій надійшло до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району о 21:02. На місце події було направлено рятувальників 26 ДПРЧ смт Згурівка.
По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить житловий будинок. В результаті пожежі загинув п’ятирічний хлопчик, його батька шпиталізовано в лікарню в тяжкому стані.
Пожежу було локалізовано о 03:51 та повністю ліквідовано о 06:07.
На гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, 11 квітня на Київщині сталися пожежі на двох сміттєзвалищах.
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