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    Трагедія на Київщині: під час пожежі загинув хлопчик

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    В результаті пожежі будинок згорів майже повністю - Трагедія на Київщині: під час пожежі загинув хлопчик
    В результаті пожежі будинок згорів майже повністю
    Фото: ДСНС

    Рятувальники всю ніч гасили пожежу в будинку

    У неділю, 11 квітня, ввечері сталася пожежа у смт Згурівка, під час якої загинула малолітня дитина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про займання на вулиці Садовій надійшло до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району о 21:02. На місце події було направлено рятувальників 26 ДПРЧ смт Згурівка.

    По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить житловий будинок. В результаті пожежі загинув п’ятирічний хлопчик, його батька шпиталізовано в лікарню в тяжкому стані.

    Пожежу було локалізовано о 03:51 та повністю ліквідовано о 06:07.

    На гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    До слова, 11 квітня на Київщині сталися пожежі на двох сміттєзвалищах.

    У березні в Черкаській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули три особи, з них двоє дітей шести та чотирьох років.

    28 березня у с. В’язівок Павлоградського району Дніпропетровщини у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС діти смерть рятувальники будинок
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