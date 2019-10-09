Поліція розшукує вандалів, що пошкодили пам’ятну дошку воїнам АТО в Києві



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Комунальники викликали поліцію для складання заяви про вандалізм Фото: Київ оперативний

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи

Столичні поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження пам’ятної дошки воїнам АТО у Голосіївському районі.

У вівторок, 8 жовтня, до правоохоронців звернувся співробітник парку ім. Рильського та повідомив, що меморіальна дошка воїнам АТО, яка знаходиться на території парку, залита фарбою. На місце події виїхав наряд патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали заявника, відпрацювали прилеглу територію, задокументували подію.

Слідчі Голосіївського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до п‘яти років обмеження волі.

Проводяться слідчі дії та оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до правопорушення.

«Якщо ви стали свідком події або маєте інформацію щодо цієї ситуації, просимо зателефонувати на 102», - закликали поліцейські.

Як повідомлялося, у Голосієві на місці, де має бути споруджений пам'ятник вшанування загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції на сході України, скоєно акт вандалізму: невідомі облили пам'ятну дошку фарбою.

До слова, минулого тижня в оновленій частині парку «Перемога» у Дніпровському районі Києві невідомі викрали кущі та квіти і понівечили скульптурку ведмежатка.

Згодом співробітник муніципальної охорони у парку «Перемога» затримав жінку, яка викорчувала на клумбі квіти.

А в ніч на 3 жовтня на бульварі Праці у Дніпровському районі Києва невідомі вирвали і перевернули шість лавочок.