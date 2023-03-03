У Київському зоопарку з'явились нові пари (фото)

Серед мешканців столичного зоопарку створили 19 нових пар

Серед мешканців Київського зоопарку створили 19 нових пар.

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Як повідомляє столичний зоопарк, для врятованої мартишки де Бразза на ім’я Сіма спеціально привезли нового супутника на ім’я Сіл. Сірому журавлю Сірку знайшли супутницю – Роксолану. Грифу Гарі привезли двох пернатих подруг. Табун благородних оленів з 5 самиць отримав нового вожака Нео.

Минулого року зоопарк поповнився 300 новонародженими малюками, а ще майже 400 тварин з постраждалих регіонів отримали тут прихисток.

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Наразі співробітники облаштовують родинне ранчо для новоствореної родини єнотів. Сім’я складається з 16 особин, серед яких 9 – врятовані від війни. А прихищені у зоопарку вугільні черепахи Антоніо і Марія вже добре освоїли нову комфортну хатинку.

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Також зазначається, що квиткові каси зоопарку працюють щодня:

у понеділок – із 12:00 до 15:00;

з вівторка до неділі – із 10:00 до 15:00.

На території зоопарку дозволено перебувати до 16:00.