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У Київському зоопарку з'явились нові пари (фото)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Київському зоопарку з'явились нові пари (фото)
Попуги у столичному зоопарку

Серед мешканців столичного зоопарку створили 19 нових пар

Серед мешканців Київського зоопарку створили 19 нових пар.

Як повідомляє столичний зоопарк, для врятованої мартишки де Бразза на ім’я Сіма спеціально привезли нового супутника на ім’я Сіл. Сірому журавлю Сірку знайшли супутницю – Роксолану. Грифу Гарі привезли двох пернатих подруг. Табун благородних оленів з 5 самиць отримав нового вожака Нео.

Минулого року зоопарк поповнився 300 новонародженими малюками, а ще майже 400 тварин з постраждалих регіонів отримали тут прихисток.

Наразі співробітники облаштовують родинне ранчо для новоствореної родини єнотів. Сім’я складається з 16 особин, серед яких 9 – врятовані від війни. А прихищені у зоопарку вугільні черепахи Антоніо і Марія вже добре освоїли нову комфортну хатинку.

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Також зазначається, що квиткові каси зоопарку працюють щодня:

  • у понеділок – із 12:00 до 15:00;
  • з вівторка до неділі – із 10:00 до 15:00.

На території зоопарку дозволено перебувати до 16:00.

Теги: зоопарк Київ тварини

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