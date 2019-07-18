У «Київзеленбуді» вдруге за місяць змінився керівник документ



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В.о. генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Король

Новий керівник «Київзеленбуд» виконуватиме обов’язки тимчасово

Мер Києва Віталій Кличко знову призначив нового тимчасового керівника Київського комунального об’єднання «Київзеленбуд». Це вже вдруге за липень 2019 року.

Ним став заступник генерального директора підприємства Олексій Король.

Відповідне розпорядженні підписано 15 липня 2019 року.

«Виконання обов’язків генерального директора Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд» з 16 липня 2019 року покласти на Короля Олексія Валентиновича – заступника генерального директора цього підприємства, тимчасово…»,– йдеться в документі.

Король виконуватиме обов’язки тимчасово, до вирішення у встановленому законом порядку питання про призначення нового гендиректора підприємства.

Цим документом попереднє розпорядження мера від 1 липня 2019 року про призначення тимчасового керівника «Київзеленбуду» визнається недійсним.

Нагадаємо, 26 червня 2019 року мер Києва Віталій Кличко звільнив кількох керівників департаментів Київської міської держадміністрації та комунальних підприємств, в роботі яких за результатами перевірок виявили значні порушення. Зокрема, заяву про звільнення написала директор комунальної об’єднання «Київзеленбуд» Наталя Білоусова.