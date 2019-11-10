Жителів столичної Шулявки просять не лякатися гучних звуків



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На Шулявському шляхопроводі здійснюють пневматичне випробування нового газопроводу перед його врізкою в діючий

Гучний звук, який пролунав із будівельного майданчика Шулявського шляхопроводу, був спричинений пневматичними випробуваннями нового газопроводу перед його врізкою в діючий газопровід.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Мешканці прилеглих територій почули гучний звук, але турбуватися немає про що. У рамках реконструкції Шулявського шляхопроводу здійснюється перекладання газового трубопроводу. Наразі проводять пневматичні випробування перед врізкою. Нічого серйозного не сталося, постраждалих на майданчику немає», – пояснив Микола Поворозник.

Наразі роботи з будівництва Шулявського шляхопроводу тривають у штатному режимі.

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Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

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