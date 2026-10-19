Удари по Києву, заяви Зеленського та Трампа про війну: головне за ніч 19 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 19 жовтня 2026 року

Цієї ночі Росія двічі вдарила по Києву, Володимир Зеленський заявив, що Трамп підштовхує нашу країну до капітуляції, а американський лідер звинуватив президента України у небажанні припиняти війну.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 жовтня.

Удар по Києву

Повітряні Сили писали про рух ракет у сторону Києва фото з відкритих джерел

У ніч на 19 жовтня російські терористи двічі атакували Київ. Під час першого удару загинула людина. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському – в нежитлову будівлю.

Унаслідок другого удару по столиці зазнала пошкоджень одна зі станцій метрополітену, розташована на лівому березі.

За словами Кличка, падіння уламків ворожих цілей спричинило руйнування інфраструктури поряд зі станцією.

Зеленський висловився про війну

Зеленський: Я вважаю, що президент США дійсно має добрі стосунки з Путіним фото: Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив, що останні дії США виглядають як спроба змусити Україну піти на поступки РФ.

Глава держави зазначив, що вживалися заходи, аби переконати Україну капітулювати, і хоч він не стверджує, що партнери свідомо прагнуть закінчити війну за рахунок України, зовні це виглядає саме так.

Трамп заявив, що Зеленський не хоче миру

Трамп: Я хочу, щоб ця війна закінчилася фото: AP

Американський лідер Дональд Трамп висловив переконання, що український президент Володимир Зеленський не зацікавлений у завершенні воєнних дій і не прагнув цього раніше.

На думку очільника Білого дому, фінансова підтримка з боку європейських країн та попередні кошти від адміністрації Джо Байдена лише сприяють такій позиції. Трамп переконаний, що кілька років тому Україна мала змогу домовитися на набагато кращих умовах, ніж тепер, коли держава зазнала значних руйнувань, утратила суттєву частину територій разом із виходом до морів, а також втратила чимало людських життів.

США звинуватили Європу у фінансуванні РФ

Бессент: Європейці дали Росії більше грошей, ніж Україні фото: соціальні мережі

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що європейські країни надають Росії значно більше коштів, ніж Україні, продовжуючи масштабні закупівлі російських енергоресурсів та товарів.



Коментуючи рішення Дональда Трампа заблокувати нові санкції проти РФ та Ірану, очільник американського відомства зазначив, що обсяги імпорту російської продукції до Європи у понад десять разів перевищують показники США.

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