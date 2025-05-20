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У одному зі столичних дитсадків зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У одному зі столичних дитсадків зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
Усі захворілі діти 19 травня були госпіталізовані до столичних медичних закладів
фото з відкритих джерел

Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела та причин виникнення спалаху інфекції

У Дніпровському районі Києва було зареєстровано чотири випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців одного з дошкільних навчальних закладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.   

Усі захворілі діти 19 травня були госпіталізовані до столичних медичних закладів, де вони проходять бактеріологічне обстеження для визначення збудника інфекції.

Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела та причин виникнення спалаху інфекції.

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Симптоми гострих кишкових інфекцій:

  • слабкість,
  • підвищення температури,
  • біль у животі,
  • блювота і діарея.

Профілактика гострих кишкових інфекцій:

  1. Підтримуйте чистоту: мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу. Також мийте руки після відвідування туалету, дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі. Захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин.
  2. Відокремлюйте сиру їжу від готової: варто відмежовувати сире м’ясо і морепродукти від інших харчових продуктів. Для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками. Зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами.
  3. Ретельно готуйте їжу: ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти. Доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 °C, сік м’яса чи птиці під час приготування має бути прозорим, а не рожевим. Також ретельно підігрівайте приготовану їжу.
  4. Зберігайте їжу при безпечній температурі: не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на 2 години. Зберігайте приготовані страви гарячими (60 °C) аж до подавання до столу. Не варто зберігати їжу надто довго, навіть у холодильнику та не розморожуйте продукти за кімнатної температури.
  5. Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти: вживайте чисту або очищену воду. Обирайте свіжі та незіпсовані продукти, які потрібно ретельно мити, особливо якщо вживатимете їх сирими. Не їжте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Нагадаємо, у вересні минулого року у Дніпровському районі Києва було зареєстровано п'ять випадків гострої кишкової інфекції серед учнів одного з загальноосвітніх навчальних закладів столиці. 

Також у червні минулого року у Києві було виявлено спалах гострої кишкової інфекції у 14 дітей, які прибули до одного з готелів міста. 

Теги: Київ діти кишкова інфекція

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