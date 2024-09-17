Головна Київ Новини
search button user button menu button

В одній зі шкіл Києва зафіксовано п'ять випадків гострої кишкової інфекції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В одній зі шкіл Києва зафіксовано п'ять випадків гострої кишкової інфекції
Усі хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці
фото з відкритих джерел

Гострі кишкові інфекції у дітей можуть призвести до серйозних ускладнень

У Дніпровському районі Києва 17 вересня зареєстровано п'ять випадків гострої кишкової інфекції серед учнів одного з загальноосвітніх навчальних закладів столиці. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій та перебувають на лікуванні в медичних закладах міста.

Так, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства здоров'я проінформував головне управління Держпродспоживслужби в Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради про випадки захворювання. Наразі розпочато епідеміологічне розслідування.

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Симптоми гострих кишкових інфекцій:

  • слабкість,
  • підвищення температури,
  • біль у животі,
  • блювота і діарея.

Профілактика гострих кишкових інфекцій:

  1. Підтримуйте чистоту: мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу. Також мийте руки після відвідування туалету, дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі. Захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин.
  2. Відокремлюйте сиру їжу від готової: варто відмежовувати сире м’ясо і морепродукти від інших харчових продуктів. Для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками. Зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами.
  3. Ретельно готуйте їжу: ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти. Доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 °C, сік м’яса чи птиці під час приготування має бути прозорим, а не рожевим. Також ретельно підігрівайте приготовану їжу.
  4. Зберігайте їжу при безпечній температурі: не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на 2 години. Зберігайте приготовані страви гарячими (60 °C) аж до подавання до столу. Не варто зберігати їжу надто довго, навіть у холодильнику та не розморожуйте продукти за кімнатної температури.
  5. Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти: вживайте чисту або очищену воду. Обирайте свіжі та незіпсовані продукти, які потрібно ретельно мити, особливо якщо вживатимете їх сирими. Не їжте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Нагадаємо, що у червні у Києві також було виявлено спалах гострої кишкової інфекції у 14 дітей, які прибули до одного з готелів міста.

Раніше в Києві 6 вересня зафіксували спалах гострої кишкової інфекції серед учнів однієї зі шкіл. 

Читайте також:

Теги: кишкова інфекція Київ школа столиця школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
Вчора, 16:30
Стан в енергосистемі стабільний, проте через обстріл існують значні пошкодження, завдані ворогом
На Київщині виявлено вибухівку на території електропідстанції – Міненерго
12 вересня, 17:33
Черги в київському метро
У Києві довга тривога паралізувала громадський транспорт: ситуація в місті
5 вересня, 09:07
РФ ударила по житлових кварталах Львова та Кривого Рогу
Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото)
4 вересня, 09:05
У школах, де користуватися телефоном заборонено навіть на перервах, нібито покращується атмосфера між учнями
Навчання без смартфонів: одна з країн ЄС заборонила телефони в школах
2 вересня, 18:01
Після 2018 року «Київтеплоенерго» отримало в управління мережі ПАТ «Київенерго», яке до того обслуговувало паливно-енергетичний комплекс столиці
Правоохоронці проводять обшуки у «Київтеплоенерго»
29 серпня, 14:49
27 серпня максимальна температура повітря склала +33,8°
У Києві зафіксували температурний рекорд
28 серпня, 20:25
Інспекція ходу завершення будівництва укриттів у закладах освіти Дарницького району
У Києві завершають будівництво укриттів у двох закладах освіти (фото)
23 серпня, 18:29
Станом на 20 серпня в столичних лікарнях вже перебувають 130 пацієнтів хворих на Covid-19
У столичних лікарнях з початку серпня зросла кількість хворих на Covid-19
20 серпня, 20:15

Новини

Чи потрібне на Київщині додаткове очищення води: пояснення голови Держводагентства
Чи потрібне на Київщині додаткове очищення води: пояснення голови Держводагентства
В одній зі шкіл Києва зафіксовано п'ять випадків гострої кишкової інфекції
В одній зі шкіл Києва зафіксовано п'ять випадків гострої кишкової інфекції
Якість повітря у столиці: КМДА зробила оголошення
Якість повітря у столиці: КМДА зробила оголошення
Київські митники спалили понад 11 тис. ляльок Barbie (фото)
Київські митники спалили понад 11 тис. ляльок Barbie (фото)
Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі
Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі
У Коцюбинському зникла дитина: поліція розпочала пошуки
У Коцюбинському зникла дитина: поліція розпочала пошуки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
31K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади
8931
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію
7671
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua