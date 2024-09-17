В одній зі шкіл Києва зафіксовано п'ять випадків гострої кишкової інфекції

Гострі кишкові інфекції у дітей можуть призвести до серйозних ускладнень

У Дніпровському районі Києва 17 вересня зареєстровано п'ять випадків гострої кишкової інфекції серед учнів одного з загальноосвітніх навчальних закладів столиці. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій та перебувають на лікуванні в медичних закладах міста.

Так, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства здоров'я проінформував головне управління Держпродспоживслужби в Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради про випадки захворювання. Наразі розпочато епідеміологічне розслідування.

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Симптоми гострих кишкових інфекцій:

слабкість,

підвищення температури,

біль у животі,

блювота і діарея.

Профілактика гострих кишкових інфекцій:

Підтримуйте чистоту: мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу. Також мийте руки після відвідування туалету, дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі. Захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин. Відокремлюйте сиру їжу від готової: варто відмежовувати сире м’ясо і морепродукти від інших харчових продуктів. Для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками. Зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами. Ретельно готуйте їжу: ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти. Доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 °C, сік м’яса чи птиці під час приготування має бути прозорим, а не рожевим. Також ретельно підігрівайте приготовану їжу. Зберігайте їжу при безпечній температурі: не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на 2 години. Зберігайте приготовані страви гарячими (60 °C) аж до подавання до столу. Не варто зберігати їжу надто довго, навіть у холодильнику та не розморожуйте продукти за кімнатної температури. Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти: вживайте чисту або очищену воду. Обирайте свіжі та незіпсовані продукти, які потрібно ретельно мити, особливо якщо вживатимете їх сирими. Не їжте продукти, у яких закінчився термін придатності.

Нагадаємо, що у червні у Києві також було виявлено спалах гострої кишкової інфекції у 14 дітей, які прибули до одного з готелів міста.

Раніше в Києві 6 вересня зафіксували спалах гострої кишкової інфекції серед учнів однієї зі шкіл.