У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

Розпочато позаплановий захід державного контролю потужності, яка постачала продукти у готель, де жили діти

У Києві виявлено спалах гострої кишкової інфекції у 14 дітей, які прибули до одного з готелів міста. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві.

Як повідомляється, 14 червня до управління надійшов лист-повідомлення від Київського міського центру контролю та профілактики хвороб про реєстрацію 14 випадків захворюваності на гостру кишкову інфекцію серед дітей, прибулих до одного з готелів міста Києва. Всі хворі діти госпіталізовані.

Зазначається, що розпочато позаплановий захід державного контролю потужності, яка постачала харчову продукцію у готель, де жили діти. У рамках цього позапланового заходу будуть відібрані проби води, зразки сировини, змиви з об’єктів на потужності.

Спеціалісти також проведуть бактеріологічне дослідження персоналу на наявність кишкових інфекцій. Водночас деякі порушення вже були зафіксовані.

«Для локалізації, ліквідації спалаху та запобігання подальшому розповсюдженню інфекції, що становила загрозу здоров`ю, вжито всіх необхідних заходів. Підготовлені рішення про тимчасове припинення виробництва та/ або обігу харчових продуктів, припис про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти. Епідеміологічне розслідування триває», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні в Першу дитячу лікарню міста Києва доправили трьох дітей із ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містились в солодощах.

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