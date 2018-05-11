У столиці у п’яній бійці постраждала вагітна жінка

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Фото: Інформатор На місці бійки працювали правоохоронці

За даними поліції, постраждала теж була нетверезою

У ніч на п’ятницю, 11 травня, в Києві на вулиці Алма-Атинській, 70 (місцевість ДВРЗ) сталася бійка. Постраждали дві людини.

Конфлікт стався близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, компанія молодих людей сиділа під парадним і розпивала спиртні напої. Серед них і вагітна жінка.

Через крики на вулиці мешканці квартири з першого поверху вийшли зробити зауваження, оскільки була вже пізня година. Стався конфлікт, який переріс у бійку.

У результаті інциденту постраждали двоє людей, серед них і вагітна жінка. Також правоохоронці відзначили, що постраждала теж була в нетверезому стані.

Всі учасники бійки в саднах і порваному одязі. Нібито чоловік, який зробив зауваження наносив удари молотком, проте поліцейські знаряддя не знайшли.

На місце виїжджали дві карети «швидкої» і поліція.

Як повідомлялося, у четвер, 10 травня, увечері сталася стрілянина на вулиці Академіка Булаховського у Святошинському районі Києва.