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На Дніпропетровщині водій збив ветерана з протезом та кинув помирати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Дніпропетровщині водій збив ветерана з протезом та кинув помирати
Поліція шукає причетного до аварії водія та автівку
фото: Свої. Кривий Ріг

27-річний чоловік загинув на місці

Уранці 31 липня у Криворізькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Водій невстановленого транспортного засобу, рухаючись в напрямку с. Шестерня Криворізького району, допустив наїзд на пішохода 1998 року народження. Чоловік загинув на місці.

На Дніпропетровщині водій збив ветерана з протезом та кинув помирати фото 1

«За фактом смертельної ДТП у Криворізькому районі слідчі відкрили кримінальне провадження Наразі поліцейські встановлюють обставини наїзду на пішохода, розшукують автомобіль та водія, який поїхав з місця події», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевого видання «Свої. Кривий Ріг», водій збив ветерана з протезом. Він стік кров'ю на місці ДТП.

До слова, у місті Кагарлик, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі депутата однієї із селищних рад Обухівського району, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Як повідомлялося, на вулиці Центральній у Новоселиці Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівниці поліції. Унаслідок аварії 35-річна загинула пасажирка.

Теги: ДТП аварія Дніпропетровщина

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