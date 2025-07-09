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Пожежна небезпека: у Чорнобильській зоні посилено моніторинг лісових ділянок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пожежна небезпека: у Чорнобильській зоні посилено моніторинг лісових ділянок
Коні Пржевальського у заповіднику
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильській зоні прогнозується екстремальна пожежна загроза

На території Чорнобильської зони найближчими днями прогнозують п'ятий, найвищий, клас пожежної небезпеки за шкалою, що свідчить про екстремальну пожежну загрозу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Повідомляється, що у зв’язку з цим фахівці посилили моніторинг лісових ділянок та інших природних екосистем, особливо в межах зон підвищеного ризику.

«Зберігаймо пильність і відповідальність: пожежі в зоні відчуження несуть загрозу не лише природі, а й екологічній безпеці регіону», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня, на сході, півдні та у більшості центральних областей України буде спека +33°, +39°С. Як стверджує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві очікується спека, +30°, +33°. Дощ з грозою ймовірний ввечері. Діденко додала: Спека послабне 11-12 липня. Проте в східній частині України сильна спека триватиме і становитиме +35°, +39°, подекуди до +40°. У видимій синоптичній перспективі так і буде – стриманіше на заході, спекотно на сході.

До слова, киян закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Адже вже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі.

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Теги: Чорнобильська зона спека пожежна небезпека Київщина

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