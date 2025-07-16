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Водій Mercedes отримав покарання за креативне «маскування» номерного знака (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Водій Mercedes отримав покарання за креативне «маскування» номерного знака (фото)
Номерний знак, закритий стороннім предметом
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці закликають водіїв стежити за належним станом номерних знаків

Оригінальний, але незаконний спосіб приховати номерний знак обійшовся водію Mercedes-Benz E 220 у Борисполі штрафом. Днями на вулиці Київський Шлях патрульні помітили автомобіль, на обох номерних знаках якого декілька символів було закрито за допомогою листка з дерева, закріпленого скотчем. Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області, інформує «Главком».

Оскільки такі дії унеможливлюють чітке визначення усіх символів номерного знака, поліцейські зупинили транспортний засіб.

Декілька символів номерного знака закрито за допомогою листка з дерева, закріпленого скотчем
Декілька символів номерного знака закрито за допомогою листка з дерева, закріпленого скотчем
фото: Національна поліція України/Facebook
Маскування номерного знака обійшлося водієві у 1190 грн
Маскування номерного знака обійшлося водієві у 1190 грн
фото: Національна поліція України/Facebook

На керманича було винесено постанову за ч. 1 ст. 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків).

Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 1190 грн.

Правоохоронці закликають водіїв не вдаватися до жодних умисних дій, спрямованих на приховування символів номерного знака, а також постійно стежити за його належним станом.

Нагадаємо, Верховна Рада може змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год. Відповідний законопроєкт № 13314 вже з’явився на сайті парламенту. Автори проєкту закону пропонують встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення. Це відповідатиме принципу пропорційності, оскільки чим більше перевищення швидкості (і більші ризики ДТП з тяжкими наслідками), тим більше покарання для водія.

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Теги: штраф водій Mercedes автомобіль

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