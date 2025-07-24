На Майдані у Києві попрощалися із командиром бригади "Лють" Максимом Казбаном

З Максимом Казбаном, який загинув на Донеччині, прийшли попрощатися рідні, близькі, побратими та колеги

Офіцер Максим Казбан розумів кожного свого бійця, кажуть у поліції

У четвер, 24 липня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася церемонія прощання із командиром об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максимом Казбаном. Про це пише «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Першочерговим завданням для Максима було зберегти особовий склад, зазначив під час полковник поліції Буденко.

«Це була велика людина. Людяний командир, який розумів кожного, ким керував. Максим особисто спілкувався з бійцями, аби прийняти вірне рішення», – сказав він.

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Полковник Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року, втім іще з 2014 року захищав Україну. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу Чорнобаївки. З моменту створення бригади Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення.

Нагадаємо, командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині. Голова Національної поліції Іван Вигівський наголошував, що чоловік був людиною честі, слова, мужності та сили духу, справжнім воїном та патріотом своєї країни.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель командира бригади «Лють», зазначивши, що це важка втрата для країни.

До слова, Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному, який збив жінку на вулиці Великій Васильківській. Потерпіла пізніше померла в лікарні.