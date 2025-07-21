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У правилах отримання посвідчення водія в Україні відбулися суттєві зміни

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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У правилах отримання посвідчення водія в Україні відбулися суттєві зміни
У легковиках та вантажівках з масою до 3,5 т встановлять щонайменше чотири камери спостереження, а на транспорті всіх інших категорій їх буде не менше трьох
фото: з відкритих джерел

Нововведення спрямовані на боротьбу з корупцією, посилення контролю якості підготовки водіїв і підвищення безпеки на дорогах

Отримання посвідчення водія в Україні стає складнішим, адже вводяться нові регламенти, які стосуються як впровадження обов’язкової відеофіксації всього процесу, так і термінів перескладання іспитів, пише «Главком» з посиланням на ресурс mAuto.

Зазначається, що затверджено чіткий порядок використання технічних засобів контролю та відеофіксації під час екзаменів й залежно від типу транспортного засобу, передбачається встановлення декількох технічних пристроїв.

Для транспортних засобів категорії В, що використовуються для приймання практичного іспиту, вимагається стаціонарне розміщення не менше чотирьох технічних засобів контролю.

У транспортних засобах категорій С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ і D1Е повинно бути вмонтовано або закріплено на переносних конструкціях не менше трьох технічних засобів контролю.

Однією з ключових змін є збільшення строків між спробами повторної здачі практичного іспиту. Раніше кандидат, який не склав екзамен з першого разу, міг досить швидко знову записатися на тест, але тепер час до перескладання збільшено.

  • Якщо кандидат не складає іспит з першої спроби, наступна спроба можлива не раніше ніж через десять календарних днів.
  • При другій невдалій спробі наступний іспит призначається лише через двадцять календарних днів.
  • Якщо й третя спроба була невдалою, то перескласти іспит можна буде тільки через тридцять календарних днів.

Нагадаємо, у червні МВС повідомляло, що лише 17% водіїв-початківців успішно здавали практичні іспити з першої спроби.

Також «Главком» писав, що в Україні дедалі частіше виявляють новий вид підроблених документів, так звані «дзеркальні» водійські посвідчення.

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Теги: водій водительские права автомобіль

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