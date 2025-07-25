У Кривому Розі ВАЗ зіткнувся з автокраном: загинув водій

На місці події рятувальники виконали комплекс заходів по запобіганню виникнення пожежі

Легковий автомобіль зіткнувся з автокраном, внаслідок чого водій ВАЗ загинув на місці пригоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

Співробітники Служби порятунку «101» вдень 25 липня отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Івана Сірка Тернівського району міста Кривий Ріг.

На місці події рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення легкового автомобіля ВАЗ з автокраном загинув водій легковика.

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Фахівці деблокували тіло чоловіка, 1978 року народження, з понівеченої автівки. Також на місці події було виконано комплекс заходів з запобігання виникнення пожежі.

До робіт залучалося 4 рятувальника та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України в області.

Нагадаємо, на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю хлопчика 2015 року народження, який керував самокатом. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Також«Главком» писав, що біля дамби в Козині на Київщині автомобіль Jaguar темного кольору з’їхав з дороги в кювет і перекинувся. За словами очевидців, люди, які перебували в машині, одразу після ДТП поспішно покинули місце події в невідомому напрямку, попередньо знявши з авто номерні знаки.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Рущишин. Інцидент стався близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Він керував мотоциклом Harley-Davidson, не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який рухався у попутному напрямку.