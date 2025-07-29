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Чернишов може бути пов’язаний з елітним будівництвом у Козині – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чернишов може бути пов’язаний з елітним будівництвом у Козині – розслідування
Олексій Чернишов з 2018-го року світився серед співвласників фірми «Блум девелопмент»
фото: Bloomberg

У журналістському розслідуванні йдеться, що на ділянці в Козині вже зведено чотири окремих велетенських маєтки

Фігурантка корупційної справи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова займається зведенням елітних маєтків у Козині. Раніше її бізнес-партнеркою була дружина Чернишова, тож журналісти припускають, що багатомільйонне будівництво може бути пов’язане з родиною колишнього посадовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Bihus.Info.

Йдеться про майже 8 га на березі Козинки. За даними журналістів, офіційно земля знаходиться у розпорядженні компанії «Блум девелопмент» (більшість у власності, включно з озером).

Чернишов може бути пов’язаний з елітним будівництвом у Козині – розслідування фото 1

«Олексій Чернишов з 2018 року світився серед співвласників цієї фірми. Власне тільки після його заходу в цю компанію на ділянці в Козині стартував проєкт з будівництва маєтків. Через рік, перед тим, як Чернишов очолив Київську ОДА, його частку в цьому бізнесі записали на дружину. Офіційно і вона з нього вийшла – у 2023-му», – йдеться у розслідуванні.

Втім, як наголошують журналісти, матеріали корупційної справи Чернишова дають підстави вважати, що офіційний вихід родини Чернишових з компанії, на землях якої триває будівництво в Козині, є формальністю, а реальне керівництво проєктом здійснюють наближені до них особи.

Чернишов може бути пов’язаний з елітним будівництвом у Козині – розслідування фото 2

За даними видання, нинішня власниця «Блум девелопмент» Лілія Лисенко тривалий час пов’язана з родиною Чернишова: отримувала зарплату від представництва австрійської компанії колишнього посадовця, а згодом разом із дружиною ексвіцепрем’єра володіла «Блум девелопмент». Вона також фігурує в матеріалах справи – у 2024 році в неї проводили обшук і вилучали техніку. Слідчі виявили переписку, яка, за їхньою версією, містить ознаки передачі хабаря через знижку на квартиру.

Також журналісти зауважили, що Лисенко входить до співзасновників житлово-будівельного кооперативу «Сонячний берег», який фактично виступає замовником будівництва в Козині. У 2019 році Чернишов офіційно позичив цьому кооперативу 3,6 млн грн. Ба більше, у 2022 році ще однією співзасновницею «Сонячного берега» стала Інна Яцик. Вона також згадується в матеріалах кримінального провадження. Кілька квартир, знижки на які слідчі ідентифікують як неправомірну вигоду Чернишову, записані на родича Яцик – Святослава Малашка.

Чернишов може бути пов’язаний з елітним будівництвом у Козині – розслідування фото 3

У журналістському розслідуванні йдеться, що на ділянці в Козині вже зведено чотири окремих велетенських маєтки. Згідно з документами, площа кожного з них становить близько тисячі квадратних метрів. На сайтах з продажу нерухомості схожі за розмірами будинки з аналогічними ділянками коштують від $12,5 млн. Щоправда, йдеться про об’єкти з готовим ремонтом. 

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Олексію Чернишову. Тоді Чернишов прокоментував обраний йому запобіжний захід. За його словами, 120 млн грн є занадто великою сумою, «з урахуванням того, що рахунки перебувають в стані юридичних обмежень». Чернишов додав, що «буде вирішувати і шукати можливості».

Згодом 2 липня за Чернишова було внесено заставу. А Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чернишову, якого підозрюють у корупції. В апеляції домагатимуться його відсторонення з посади.

До слова, генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що не буде забирати у САП справу проти колишнього віцепрем’єра – міністра з питань національної єдності Олексія Чернишова.

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Теги: Київщина Олексій Чернишов

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