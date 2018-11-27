У середу у Києві почнуть роботу пункти обігріву і соціальні патрулі документ



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Пункти обігріву відкриються 28 листопада

Соціальні патрулі розвозитимуть гарячі обіди та чай, за необхідності можуть надати першу медичну допомогу

У зв’язку із прогнозованим зниженням температури до -10 і нижче у Києві пункти обігріву розпочинають свою роботу вже із 28 листопада. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації Юрій Крикунов.

«При погіршенні погодних умов міський оперативний штаб допомоги безхатченкам розпочне роботу в посиленому режимі. Також на залізничному вокзалі, Привокзальній площі та приміському вокзалі Дарниця розгорнуть свою роботу соціальні патрулі. Вони розвозитимуть гарячі обіди та чай, за необхідності можуть надати першу медичну допомогу», – зауважив Крикунов.

За його словами, бригади соціальних працівників проводитимуть серед безхатченків методично-роз’яснювальну роботу. Повідомлятимуть, куди можна звернутися для можливості отримання необхідної допомоги.

Інформація про адреси пунктів обігріву буде надана додатково.

Години роботи на місцях патрулювання бригад соціального патруля

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Як відомо, сьогодні, 27 листопада, на дорогах столиці очікується ожеледиця. Удень у Києві без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура вдень 2-4º морозу.