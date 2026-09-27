Згарище замість оселі: який вигляд має квартира у багатоповерхівці після атаки шахеда

Віконна рама та балконні двері в оселі вибиті й обвуглені

Уся кімната вкрита густим шаром чорної кіптяви

У дев’ятиповерхівці на вулиці Ревуцького, 7, у яку влучив російський шахед, пошкоджено кілька квартир. У одній із них побував кореспондент «Главкома».

Віконна рама та балконні двері в оселі вибиті й обвуглені. Стіни та підвіконня навколо вікна сильно обпалені, повсюди лежать уламки склопакетів і обгорілі залишки конструкцій.

😔Кадри зсередини квартири у Дарницькому районі Києва після удару російського БпЛА На відео видно наслідки атаки безпосередньо у помешканні: вибиті вікна, пошкоджені стіни та речі. На місці продовжують працювати екстрені служби. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 27, 2026

Уся кімната вкрита густим шаром чорної кіптяви. Тиньк та фарба на стелі обгоріли, полущилися і звисають шматками.

Також уздовж стіни стоїть дерев’яна стінка, її дверцята й фасади пошкоджені та розтрощені внаслідок вибухової хвилі.

Нагадаємо, у Києві шахед влетів у багатоповерхівку на вулиці Ревуцького, 7. Дрон влучив у будівлю на рівні четвертого-п'ятого поверхів. У результаті атаки постраждала жінка, медики надали їй допомогу на місці.

Також уранці 27 вересня влучання та руйнування зафіксували у Солом’янському й Шевченківському районах столиці. Російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві у Шевченківському районі. Унаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У Солом’янському районі було знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі та будівлю школи. У постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей.

Також унаслідок російської атаки було пошкоджено один зі складів, де багато років працювала логістична компанія Zammler.