У Солом’янському районі Києва росіяни влучили в ангар із фарбою, є загиблі

На місці влучання спалахнула масштабна пожежа на площі 500 кв. м

Внаслідок чергової ворожої атаки на столицю загинули троє людей, ще троє зазнали поранень. Руйнувань та пожеж зазнали об'єкти у Солом’янському та Шевченківському районах. Про це повідомляє ДСНС Києва, інформує «Главком».

Рятувальники гасять пожежу в ангарі з фарбою фото: ДСНС Київщини

У Солом’янському районі внаслідок влучання сталося руйнування металевого ангару для зберігання фарби. На місці спалахнула масштабна пожежа на площі 500 кв. м. На місці НС виявлено двох загиблих громадян, ще трьох осіб госпіталізовано з травмами.

За даними поліції, серед загиблих – 36-річна жінка та двоє чоловіків 43 та 55 років. Поранень дістали двоє громадян.

«Наслідки ворожого обстрілу також зафіксовані у Деснянському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. У місті пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражні бокси та інші об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться у повідомленні поліції

За попередньою неофіційною інформацією, унаслідок удару спалахнула пожежа у складських приміщеннях будівельного супермаркету«Олді».

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про влучання у чотириповерховий магазин у Солом’янському район.

Пожежу ліквідовано фото: ДСНС Києва

Наслідки пожежі фото: ДСНС Києва

Також, за даними ДСНС, у Шевченківському районі на відкритій території виникло загоряння автомобілів. Гасіння пожежі ускладнювалося через загрозу повторного влучання, однак вогнеборцям вдалося приборкати полум'я.

«Наразі всі пожежі в місті ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

За загальними даними Національної поліції, від початку доби внаслідок російських обстрілів у Києві загинули вже четверо людей.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область зазнали пошкоджень цивільні об’єкти, у кількох населених пунктах спалахнули пожежі. У Бучанському районі внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлю та стелю приватного житлового будинку. За попередніми даними, люди не постраждали. Також у цьому районі виникла пожежа в складській будівлі, на місці працюють рятувальники. За попередньою неофіційною інформацією, унаслідок удару спалахнула пожежа в складському приміщенні мережі «АТБ».