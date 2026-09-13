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Російська атака спричинила пожежі на Хмельниччині

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російська атака спричинила пожежі на Хмельниччині
Наслідки російського удару по Хмельниччині
фото: ДСНС

Унаслідок атаки загорілися житловий будинок і територія підприємства

Хмельницька область 13 вересня перебувала під російською атакою. Унаслідок ударів виникли пожежі у житловому будинку та на території одного з підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

 За його словами, упродовж минулого дня, ночі та ранку сили протиповітряної оборони збили або подавили 12 ворожих безпілотників.

У Хмельницькому районі внаслідок атаки виникли пожежі у житловому будинку та на території одного з підприємств. Рятувальники ліквідували займання.

Також пошкоджено дахи та вікна приватних будинків. За словами Тюріна, інформації про загиблих або травмованих не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Під ударами опинилися, зокрема, західні області країни. У Стрию на Львівщині пошкоджено багатоквартирний будинок, житлові та господарські споруди біля вокзалу, а також господарську будівлю школи.

На Прикарпатті внаслідок атаки пошкоджено промисловий об'єкт, нежитлову будівлю та багатоповерхівку в Івано-Франківську. У Тернополі російська атака пошкодила об'єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. На Житомирщині виникли пожежі на АЗС та об'єктах залізничної інфраструктури.

Також на Волині Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда за 2 км від кордону з Польщею. Через падіння уламків поблизу пункту пропуску «Ягодин» загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок.

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Теги: Хмельниччина пожежа обстріл

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