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Росія завдала авіаудару по Сумах: троє поранених, серед них підліток

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія завдала авіаудару по Сумах: троє поранених, серед них підліток
Під час розбору завалів зруйнованого будинку рятувальники також дістали живого кота
фото: ДСНС

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та будівлю закладу освіти

Російські окупанти завдали авіаудару по Сумах. Унаслідок атаки постраждали троє людей, серед них 15-річний хлопець. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише «Главком».

Внаслідок російського удару пошкоджено житлові будинки та будівлю закладу освіти. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Під час розбору завалів зруйнованого будинку рятувальники також дістали живого кота. Тварину передали її господарці. Обставини атаки та повний перелік її наслідків наразі уточнюються.

Варто нагадати, що російські війська завдали нещодавно удару по Сумах керованими авіабомбами. Попередньо, зафіксовано три влучання у Зарічному районі міста, внаслідок атаки були поранені щонайменше п'ятеро людей.

Зазначимо, що в Києві також пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області.  За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття.  Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.

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Теги: Суми війна обстріл Україна

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