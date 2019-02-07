У столичних медичних закладах пацієнтів зобов’язують одягати маски



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оголошення в амбулаторії №6 у Дарницькому районі Фото: Главком

Оголошення розвішані на дверях лікарів в амбулаторії на Харківському масиві

У закладах охорони здоров’я Києва з’явилися оголошення з наполегливим проханням до пацієнтів заходити в кабінет лікаря в медичній масці.

Зокрема, такі оголошення висять на дверях лікарів в амбулаторії №6 в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Цікаво, що керівник амбулаторії не видавав відповідного розпорядження.

Кореспондент «Главкома» стала свідком того, як завідувач амбулаторії Тетяна Трейдуб дуже обурилася, побачивши таке оголошення на дверях свого кабінету, і зірвала його.

Проте на інших кабінетах лікарів подібні оголошення залишилися.

Одна медсестра зробила зауваження іншій: «Не потрібно таке клеїти. Ви можете сказати про це (про необхідність одягати маски. – ред.) пацієнтам, але не треба клеїти».

Як відомо, наразі у Києві спостерігається високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ. За 5-й тиждень 2019 року у Києві зареєстровано 14 397 хворих на грип та ГРВІ.

У зв’язку з цим наразі у Києві призупинено освітній процес у 106 школах. Із них повністю – 89 ЗЗСО, частково – 17 ЗЗСО.