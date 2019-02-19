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    У столичній підземці чоловік оголив свій статевий орган перед дитиною

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    38-річний чоловік вчиняв розпусні дії відносно малолітньої дитини - У столичній підземці чоловік оголив свій статевий орган перед дитиною
    38-річний чоловік вчиняв розпусні дії відносно малолітньої дитини
    Фото: Прокуратура Києва

    Чоловіка затримано та оголошено підозру у вчиненні розпусних дій

    Київською прокуратурою повідомлено про підозру раніше не судимому 38-річному чоловіку за фактом вчинення розпусних дій відносно малолітньої дитини. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

    «Так, 17 лютого 2019 року, близько 17 год. 30 хв, перебуваючи на перегоні між станціями метро «Печерська» - «Дружби народів» зловмисник оголив свій статевий орган та демонстрував його малолітній дівчинці», - йдеться в повідомленні.

    За результатами слідчих дій правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчиняв розпусні дії та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон, у якому містилися зображення інтимного характеру.

    Дії затриманого кваліфіковано за ч.2 ст.156 КК України.

    На даний час прокуратурою готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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