У столичній підземці чоловік оголив свій статевий орган перед дитиною
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Розсилка
Чоловіка затримано та оголошено підозру у вчиненні розпусних дій
Київською прокуратурою повідомлено про підозру раніше не судимому 38-річному чоловіку за фактом вчинення розпусних дій відносно малолітньої дитини. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
«Так, 17 лютого 2019 року, близько 17 год. 30 хв, перебуваючи на перегоні між станціями метро «Печерська» - «Дружби народів» зловмисник оголив свій статевий орган та демонстрував його малолітній дівчинці», - йдеться в повідомленні.
За результатами слідчих дій правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчиняв розпусні дії та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон, у якому містилися зображення інтимного характеру.
Дії затриманого кваліфіковано за ч.2 ст.156 КК України.
На даний час прокуратурою готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.