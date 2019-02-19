У столичній підземці чоловік оголив свій статевий орган перед дитиною



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38-річний чоловік вчиняв розпусні дії відносно малолітньої дитини Фото: Прокуратура Києва

Чоловіка затримано та оголошено підозру у вчиненні розпусних дій

Київською прокуратурою повідомлено про підозру раніше не судимому 38-річному чоловіку за фактом вчинення розпусних дій відносно малолітньої дитини. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Так, 17 лютого 2019 року, близько 17 год. 30 хв, перебуваючи на перегоні між станціями метро «Печерська» - «Дружби народів» зловмисник оголив свій статевий орган та демонстрував його малолітній дівчинці», - йдеться в повідомленні.

За результатами слідчих дій правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчиняв розпусні дії та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон, у якому містилися зображення інтимного характеру.

Дії затриманого кваліфіковано за ч.2 ст.156 КК України.

На даний час прокуратурою готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.