У Запорізькій області 12-річна дівчинка реанімувала маму, яка не дихала

Диспетчерка швидкої допомоги відправила на виклик бригаду медиків, а сама тим часом розповідала дитині, як проводити реанімаційні заходи

Дитина надавала допомогу під вказівки диспетчерка швидкої допомоги по телефону

У Запорізькій області 12-річна дівчинка під вказівки диспетчерки швидкої допомоги реанімувала власну матір, яка втратила свідомість і не дихала. Про це 19 жовтня поінформувала пресслужба медичного центру у Facebook.

16 жовтня в Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької обласної ради надійшло повідомлення від 12-річної дівчинки про те, що її 35-річна мати знепритомніла і не дихає.

Диспетчерка швидкої допомоги відправила на виклик бригаду медиків, а сама тим часом розповідала дитині, як проводити реанімаційні заходи. Дівчинка, як указано в релізі, 11 хвилин під контролем диспетчерки реанімувала маму.

«Одразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера оперативно-диспетчерського управління дозволили бригаді продовжити реанімаційні заходи та отримати позитивний результат. Далі, після надання медичної допомоги, хвора у важкому стані була доставлена в лікарню», – повідомили в центрі.

Пізніше 19 жовтня там уточнили, що мама цієї дівчинки померла в лікарні.

«Із сумом повідомляємо, що жінка, яку врятувала 12-річна дівчинка, на жаль, померла в лікувальному закладі», – ідеться в пості.

До слова, у дитячому таборі на Херсонщині раптово померла дівчина.

Також, у Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва.

Нагадаємо, у Новомосковську лікар міської лікарні відмовився надати допомогу постраждалій у ДТП дворічній дівчинці, через що дитина померла.